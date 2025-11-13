Gwiazdy łączą siły i piszą do premiera

Nottinghamshire. Keir Starmer podczas wydarzenia przed wyborami w 2024 r. (nagranie archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Kluczowe fakty: Ceny biletów sprzedawanych na rynku wtórnym są zazwyczaj zawyżane o ponad 50 proc. - wynika z analizy brytyjskiego urzędu ds. konkurencji.

Rząd Keira Starmera zapowiedział podjęcie kroków w tej sprawie na początku roku, wciąż jednak nie poinformował o ustaleniach.

Sygnatariusze listu chcą zmian, które "przywrócą zaufanie do systemu sprzedaży biletów".

Rząd w Londynie w styczniu rozpoczął konsultacje społeczne, zapowiadając walkę z procederem skupowania biletów na koncerty na rynku pierwotnym i odsprzedaży ich po zawyżonych cenach. Siedem miesięcy po zakończeniu konsultacji wciąż brak jednak informacji o tym, kiedy zapowiadane przepisy wejdą w życie - zwraca uwagę BBC.

Gwiazdy piszą do premiera

Brytyjscy artyści wraz z organizacjami konsumenckimi wzywają w liście premiera i rząd Keira Starmera do "powstrzymania koników (osób odsprzedających bilety z zyskiem - red.) przed oszukiwaniem fanów" i ograniczenia cen odsprzedaży biletów. Chcą by rząd poinformował o efektach konsultacji "tak szybko, jak to możliwe" i zobowiązał się do "uwzględnienia przepisów dotyczących ograniczenia cen w następnym orędziu królewskim". Król Karol III wygłasza mowę tronową przy okazji oficjalnego otwarcia nowej sesji parlamentu.

Według autorów listu zmiany w prawie "przywrócą zaufanie do systemu sprzedaży biletów" i "przyczynią się do demokratyzacji publicznego dostępu do sztuki". Wśród sygnatariuszy jest ponad 40 artystów, wśród nich PJ Harvey, Mark Knopfler, Amy MacDonald, Nick Cave, Robert Smith z The Cure, Dua Lipa oraz zespoły Iron Maiden i Coldplay.

Rzecznik brytyjskiego departamentu kultury odniósł się do listu mówiąc, że rząd jest "w pełni zaangażowany w walkę z pośrednikami i podejmuje dalsze kroki, aby fani ponownie byli najważniejsi w wydarzeniach na żywo". Dodał, że rząd "wkrótce" przedstawi plany zmian.

Ceny biletów na koncerty mogą przyprawić wielbicieli muzyki o zawroty głowy. Z nowej analizy czasopisma "Which?" wynika, że niektóre wejściówki na koncert zespołu Oasis w tym roku były wystawione za nawet 4442 funty. To równowartość ponad 21 tys. złotych. Brytyjski urząd ds. konkurencji (CMA) ustalił z kolei, że ceny biletów sprzedawanych na rynku wtórnym są zazwyczaj zawyżane o ponad 50 proc.