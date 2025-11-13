Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Gwiazdy łączą siły i piszą do premiera

Dua Lipa
Nottinghamshire. Keir Starmer podczas wydarzenia przed wyborami w 2024 r. (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Ponad 40 artystów wystosowało list otwarty do premiera Wielkiej Brytanii, domagając się "powstrzymania pośredników przed oszukiwaniem fanów". List podpisały takie gwiazdy jak Dua Lipa, Robert Smith, PJ Harvey, czy Nick Cave.
Kluczowe fakty:
  • Ceny biletów sprzedawanych na rynku wtórnym są zazwyczaj zawyżane o ponad 50 proc. - wynika z analizy brytyjskiego urzędu ds. konkurencji.
  • Rząd Keira Starmera zapowiedział podjęcie kroków w tej sprawie na początku roku, wciąż jednak nie poinformował o ustaleniach.
  • Sygnatariusze listu chcą zmian, które "przywrócą zaufanie do systemu sprzedaży biletów".

Rząd w Londynie w styczniu rozpoczął konsultacje społeczne, zapowiadając walkę z procederem skupowania biletów na koncerty na rynku pierwotnym i odsprzedaży ich po zawyżonych cenach. Siedem miesięcy po zakończeniu konsultacji wciąż brak jednak informacji o tym, kiedy zapowiadane przepisy wejdą w życie - zwraca uwagę BBC. 

Gwiazdy piszą do premiera

Brytyjscy artyści wraz z organizacjami konsumenckimi wzywają w liście premiera i rząd Keira Starmera do "powstrzymania koników (osób odsprzedających bilety z zyskiem - red.) przed oszukiwaniem fanów" i ograniczenia cen odsprzedaży biletów. Chcą by rząd poinformował o efektach konsultacji "tak szybko, jak to możliwe" i zobowiązał się do "uwzględnienia przepisów dotyczących ograniczenia cen w następnym orędziu królewskim". Król Karol III wygłasza mowę tronową przy okazji oficjalnego otwarcia nowej sesji parlamentu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. Co zabiło MTV? Niedziela w TVN24+

Na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. Co zabiło MTV? Niedziela w TVN24+

Polska
Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Martyna Nowosielska-Krassowska

Według autorów listu zmiany w prawie "przywrócą zaufanie do systemu sprzedaży biletów" i "przyczynią się do demokratyzacji publicznego dostępu do sztuki". Wśród sygnatariuszy jest ponad 40 artystów, wśród nich PJ Harvey, Mark Knopfler, Amy MacDonald, Nick Cave, Robert Smith z The Cure, Dua Lipa oraz zespoły Iron Maiden i Coldplay.

Iron Maiden
Iron Maiden
Źródło: Dafydd Owen / Avalon / PAP

Rzecznik brytyjskiego departamentu kultury odniósł się do listu mówiąc, że rząd jest "w pełni zaangażowany w walkę z pośrednikami i podejmuje dalsze kroki, aby fani ponownie byli najważniejsi w wydarzeniach na żywo". Dodał, że rząd "wkrótce" przedstawi plany zmian.

Ceny biletów na koncerty mogą przyprawić wielbicieli muzyki o zawroty głowy. Z nowej analizy czasopisma "Which?" wynika, że niektóre wejściówki na koncert zespołu Oasis w tym roku były wystawione za nawet 4442 funty. To równowartość ponad 21 tys. złotych. Brytyjski urząd ds. konkurencji (CMA) ustalił z kolei, że ceny biletów sprzedawanych na rynku wtórnym są zazwyczaj zawyżane o ponad 50 proc.

Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie odzywali się do siebie latami. Teraz wyszli na scenę, trzymając się za ręce

Martyna Nowosielska-Krassowska

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: BBC, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Justin Ng / Avalon / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaMuzykakoncertKeir Starmer
Czytaj także:
TAK JEST
Rzecznik rządu o Ziobrze: Tchórz. Nie istnieje w polskiej polityce
Polska
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się
Lublin
Wypadek w Nowym Duninowie
Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
METEO
imageTitle
Nerwowe wyczekiwanie po wydarzeniach w meczu Ligi Mistrzów
EUROSPORT
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
BIZNES
Michał Szubarczyk mistrzem świata amatorów w snookerze
Poszedł w ślady najlepszych. 14-letni talent z Polski mistrzem świata
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował policjanta piłą japońską. Padły strzały
Trójmiasto
Kolizja karetki z samochodem osobowym w Łodzi
Karetka jechała na sygnale, doszło do zderzenia
Łódź
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Zbudują nową pływalnię
WARSZAWA
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
BIZNES
Akcja antyterrorystów w Krakowie. Mężczyzna zabarykadował się z bronią
Zaatakował lekarkę w jej gabinecie. Ruch prokuratury
Szczecin
Policjanci CBŚP (zdjęcie ilustracyjne)
"Najlepsze logo policji ma zniknąć. Czas najwyższy na reformę całego systemu"
Robert Zieliński
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
BIZNES
Waldemar Żurek w rozmowie z Łukaszem Wójcikiem
Żurek o "zaczepkach" Nawrockiego: chyba bardziej pasuje mu sala gimnastyczna
Polska
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu
Ministerstwo domaga się zwrotu 210 milionów zł od fundacji ojca Rydzyka. Jest pozew do sądu
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Ciekawie w ATP Finals. Australijczyk wciąż z szansą na półfinał
EUROSPORT
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
METEO
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
BIZNES
shutterstock_2252032171
Google pod lupą Brukseli. "Dochodzenie jest bezzasadne"
BIZNES
W działaniach uczestniczyli strażacy
Grzybiarz znalazł fragment czaszki
Katowice
imageTitle
Pierwszy taki występ Igi Świątek od dwóch lat
EUROSPORT
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
20 razy więcej śmieci z ubrań. Ekspertka: system nie działa
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski,
"Wybitny prawnik, niekwestionowany autorytet". Nie żyje prof. Andrzej Wasilewski
Polska
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Odpalili pirotechnikę na marszu. Policja publikuje zdjęcia
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 23-latka, w jej domu zwłoki noworodka i szczątki innego dziecka
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
METEO
Dagmara Adamiak
Aktywistka zaatakowana po Marszu Równości. Są zarzuty
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Prokuratura odpowiada na "propozycję" Ziobry
Polska
Szymon Hołownia
Dwa lata "Sejmu bez barierek". Hołownia podsumował
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica