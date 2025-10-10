Czas wybrać następcę "sigmy"

Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Co oznacza "sigma"? Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku na stałe wpisał się w językowy i kulturowy kalendarz. W pierwszym etapie, który rozpoczął się 8 października i potrwa do 5 listopada, można proponować słowa wraz z ich znaczeniami i przykładami użycia. Spośród najczęściej zgłaszanych propozycji jury sformuje finałową listę, później zadecydują internauci. Start drugiego etapu przewidziano na 13 listopada. Finałowe słowo zostanie podane podczas uroczystej gali już na początku grudnia.

- To nie tylko zabawa, ale także cenny materiał do obserwacji trendów kulturowych i komunikacyjnych - mówi Natalia Wojciechowska, prezes Wydawnictwa Naukowego PWN. - Cieszymy się, że co roku wspólnie z młodzieżą odkrywamy słowa, które trafiają do codziennego języka i stają się symbolem swoich czasów.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Zgłoszenia

Aby zgłosić swoją propozycję, należy wejść na stronę MSR. Zdaniem organizatorów konkurs ten w widoczny sposób wpłynął na współczesną polszczyznę oraz pokazał, jak dynamicznie zmienia się język młodych ludzi. Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku od 2016 r. organizuje Wydawnictwo Naukowe PWN. Jak jednak wyjaśniają organizatorzy, słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku.

Te słowa wygrywały

Jakie słowa zwyciężyły w poprzednich latach? Pierwsze miejsce zdobyły: w 2016 roku - sztos, w 2017 r. - XD, w 2018 r. - dzban, w 2019 r. - alternatywka, w 2020 r. nie rozstrzygnięto konkursu, w 2021 r. - śpiulkolot, w 2022 r. - essa, w 2023 r. - rel oraz w 2024 r. - sigma.