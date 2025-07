Michael Madsen nie żyje. Gwiazdor filmów Quentina Tarantino miał 67 lat

Michael Madsen (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Jak przekazał jego menedżer Ron Smith cytowany przez stację NBC News, Madsen doznał w czwartek rano zawału serca. Magazyn "The Hollywood Reporter" przekazał - powołując się na lokalną policję - że funkcjonariusze znaleźli aktora nieprzytomnego, po tym jak przybyli po godz. 8. rano do jego domu w Malibu w Kalifornii. Wcześniej na numer alarmowy przyszło zgłoszenie dotyczące tego adresu.

Magazyn także podaje - powołując się na inną osobę związaną z aktorem - że Michael Madsen miał prawdopodobnie zawał serca.

Michael Madsen

Michael Madsen - gwiazdor "Kill Billa"

Był on jednym z najbardziej rozpoznawalnych tzw. aktorów charakterystycznych lat 90. To dzięki Quentinowi Tarantino, który zatrudnił go do dużej roli w filmie "Wściekłe psy". Później na przestrzeni lat Madsen wracał w obsadzie innych hitów Tarantino - "Kill Bill" i "Kill Bill 2", "Nienawistnej ósemce" i "Pewnego razu w Hollywood".

Po raz pierwszy w poważnej roli pojawił się w słynnych "Grach wojennych" w 1983 r. u boku Matthew Broderica. W latach 90. widzowie poznali go w tak popularnych wtedy filmach jak: "Uwolnić orkę" i "Uwolnić orkę 2", "Gatunek" i "Donnie Brasco".

Były to też mniejsze, ale pozostające w pamięci role Madsena w "The Doors" i "Thelma i Louise", a w 2005 roku w "Sin City".