Rusza światowe święto kina. Nie brakuje polskich akcentów 

Startuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Startuje 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, który potrwa do 6 września.

W programie znalazło się 91 filmów pełnometrażowych, które w najbliższych 10 dniach będą miały swoje światowe premiery.

Wenecja zapełni się tłumem największych hollywoodzkich gwiazd, tuzami światowego kina, ale też młodymi twórcami.

Nie zabrakło również polskich akcentów, w tym film "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego.

Rusza 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji, który oficjalnie zainauguruje uroczysta premiera filmu "La grazia" Paola Sorrentino. Otwarcie festiwalu, zaliczanego do "Wielkiej Piątki" - pięciu najważniejszych i najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń na świecie (obok Sundance, Berlinale, Cannes i MFF w Toronto) - to nie tylko pokaz filmowy.