Znana już zagranicznym widzom platforma Max od dziś w Polsce. Oferuje aż 27 tysięcy godzin treści na żądanie i dostęp do 29 kanałów na żywo. Wśród tych pierwszych znaleźć można "ikoniczne seriale" HBO, jak "Przyjaciele" i "Sukcesja", "filmowe hity", jak "Barbie" czy "Diuna: Część druga" i znakomite polskie produkcje. Wśród kanałów na żywo są kanały informacyjne, m.in. TVN24 i CNN.

- Max ma być streamingową rewolucją. Połączy w sobie wielkie produkcje Warner Bros., seriale HBO, rozrywkę TVN i dokumenty Discovery z kanałami na żywo - zapowiadała podczas oficjalnej premiery Max w Polsce Monika Krajewska, dziennikarka "Faktów" TVN. - Za kilka dni właśnie w Max do obejrzenia będzie długo wyczekiwany serial HBO "Ród smoka", a za kilka tygodni Max stanie się domem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Każda minuta zmagań naszych sportowców, każda odbita piłka, każda sekunda na korcie i każdy medal będą do zobaczenia w Max.

- Max ma jedno hasło: "tu jest co oglądać". To nie jest tylko obietnica, to jest stan faktyczny. Max będzie miejscem, które połączy gigantyczną bibliotekę HBO Max i bibliotekę Playera. Będzie tam też Discovery, Cartoon Network, wszystko w jednym miejscu. Takiej platformy jeszcze nie było - podkreślała Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa Max w Polsce.

W rozmowie z TVN24 11 czerwca, kilka godzin po polskiej premierze Max, Eberhardt opowiadała: - 27 tysięcy programów wpadło, od dzisiaj mogą je państwo znaleźć, to jest dwa razy więcej niż było na HBO Max (…) Od dzisiaj "Skazana 4", wielki finał, nie tylko w Polsce, w 20 krajach Europy można oglądać "Skazaną".

Jak dodała, "już za chwilę 'Ród smoka', w najbliższy piątek, drugi sezon". - Przyznam się, że widziałam odcinek pierwszy, wygląda spektakularnie. Jeden odcinek kosztuje ponad 20 mln dolarów, cała druga seria była kręcona przez 270 dni, na planie dwa i pół tysiąca członków ekipy, zużytych 50 tysięcy strzał…

W tym roku - zapowiada Dorota Eberhardt - w Max będzie też można oglądać serial "Pingwin" z Colinem Farrellem, "Diuna: Proroctwo", rozgrywający się 10 tysięcy lat przed akcją kinowej "Diuny", w przyszłym roku wróci "The Last of Us", "Biały Lotos" i "Euforia", a "najprawdopodobniej w 2026 roku" premierę będzie miał serial o Harrym Potterze.

Co do polskich seriali, to dyrektorka programowa platformy Max w Polsce zaprasza już teraz na "Skazaną 4", a wkrótce również na kontynuację "Odwilży" i "Szadzi". Zapowiada też jeszcze w tym roku nowe "odważniejsze, jeszcze bardziej kontrowersyjne" produkcje, m.in. "Lady Love" o świecie lat 80. i branży filmów dla dorosłych.

Dorota Eberhardt odniosła się też do kwestii relacji z olimpiady: - Max będzie tym miejscem, gdzie będzie można zobaczyć każdą minutę każdej dyscypliny sportowej w czasie igrzysk, dużo więcej niż to, co do tej pory mogliśmy widzom oferować w kanałach.

Szef streamingu Warner Bros. Discovery w Polsce Maciej Gozdowski zapowiadał we wcześniejszej rozmowie z TVN24, że na Max znaleźć będzie można "absolutne hity filmowe", jak "Barbie" czy "Diuna: Część druga", "ikoniczne seriale" HBO, jak "Przyjaciele" i "Sukcesja", a także "całą bibliotekę TVN". Podkreślał też niespotykany dotąd udział polskich treści w całości biblioteki serwisu.

- Max przy polskich zasobach, dzięki polskim twórcom, dzięki polskiemu know-how będzie produkował produkcje, które będą potem dystrybuowane na cały świat. Będą to produkcje lokalne, które, mam nadzieję, odniosą sukces globalny. Dla nas wszystkich, dla twórców, dla widzów jest to bardzo, bardzo ważne wydarzenie - ocenił aktor Krzysztof Czeczot. Wspomniane przez niego lokalne treści obejmują m.in. serial "Skazana", którego finałowy sezon ukazał się na platformie Max w dniu jej premiery.

- Dla mnie najważniejsze w telewizji, w filmie, w serialu są emocje, fabuła i bohater. To daje Max. Bliżej, mocniej i lepiej - podsumowała Malwina Wędzikowska, prezenterka telewizyjna i stylistka.

Max - oferta subskrypcji

Dotychczasowi użytkownicy HBO Max, którego Max jest następcą, z automatu zyskali dostęp do Max. Zachowali swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista". Dokładne informacje w sprawie warunków korzystania z nowej platformy przesłano im drogą mailową.

Nowi użytkownicy serwisu będą mogli korzystać z niego po wykupieniu jednego z trzech dostępnych pakietów. Najtańszy z nich kosztuje 19,99 złotych miesięcznie lub 199 zł w przypadku płatności za cały rok. Za nieco droższy Pakiet Standardowy należy zapłacić 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł za rok. Pakiet Premium to wydatek rzędu 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł za rok.

Każdy z pakietów można dodatkowo rozszerzyć o dostęp do 25 kanałów na żywo i transmisji sportowych. Koszt rozszerzenia to 20 złotych miesięcznie. Szczegółowe informacje na temat oferty pakietów można znaleźć tutaj.

Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. TVN24.

