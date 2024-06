Żeby nagrać scenę ze smokiem, musisz wejść po drabinie na coś przypominającego niewielki domek z siodłem. Po chwili zaczyna się robić groźnie - zdradza Eve Best, odtwórczyli roli księżniczki Rhaenys Valaryon. Już 17 czerwca premiera drugiego sezonu "Rodu Smoka". Z aktorami grającymi w serialu rozmawiała dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg.

Polska premiera drugiego sezonu "Rodu smoka" będzie miała miejsce 17 czerwca. Serial będzie dostępny na platformie Max, która zadebiutuje na naszym rynku już 11 czerwca. Nowy serwis należy do grupy Warner Bros. Discovery, która jest też właścicielem TVN24. W drugim sezonie słynnej produkcji HBO ponownie przeniesiemy się do Westeros, które tym razem stoi na krawędzi wojny domowej. Bohaterowie podzielą się na dwa stronnictwa - zielonych, wspierających króla Aegona, i czarnych, walczących w imię królowej Rhaenyry.

Sceny ze smokami

Aktorka Eve Best, która w serialu wciela się w postać księżniczki Rhaenys Valaryon, opowiedziała dziennikarce TVN24 Ewelinie Witenberg o tym, jak kręcone są sceny, w których bohaterowie latają na gigantycznych smokach. - Żeby nagrać scenę ze smokiem, musisz wejść po drabinie na coś przypominającego niewielki domek z siodłem - zdradziła. - Po chwili zaczyna się robić groźnie, bo odstawiają te schody i zostajesz na szczycie sama. Wtedy ta konstrukcja zaczyna się kołysać i obracać - mówiła. Artystka przyznała, że miała problemy, by utrzymać się na tej konstrukcji. - Te ruchy są bardzo gwałtowne, bo mają przypominać smoki w walce, momentami wisiałam bokiem i ledwie się trzymałam. Chwilę później pojawiało się czterech mężczyzn z gigantycznymi wentylatorami, które zaczynały wiać w twoje oczy, tak że niczego nie widziałaś. Słyszałam wtedy od ekipy: musisz patrzeć na Aegona, twój smok z nim walczy. Ale ja odpowiadałam, że nic nie widzę, tylko próbuję się utrzymać, żeby nie spaść. To był chaos - opowiadała.