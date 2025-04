L.U.C. żegna się z mikrofonem. "Muszę odpuścić w życiu kilka rzeczy"

Zwiastun filmu "Chłopi" Źródło: NEXT FILM

Raper, kompozytor, muzyk i producent Łukasz L.U.C. Rostowski zapowiada symboliczne rozstanie z mikrofonem. Koncertem w Operze Leśnej zamierza zamknąć rapowy rozdział swojej kariery i skupić się na kompozycjach do filmów. - Zrozumiałem, że powinienem się ogarnąć i dokonać paru zmian w moim życiu - stwierdził artysta, cytowany w komunikacie prasowym.

Łukasz L.U.C. Rostowski debiutował w grupie Kanał Audytywny w 2003 roku, a debiutancki solowy krążek "Haelucenogenoklektyzm. Przypowieść o zagubieniu w czasoprzestrzeni" nagrał w 2006 roku. Od tamtej pory komponował i nagrywał między innymi z Urszulą Dudziak, Rahimem, Kalibrem 44, Grubsonem, Krystyną Prońko, Michałem Urbaniakiem Zbigniewem Namysłowskim, Leszkiem Możdżerem, Marią Peszek czy grupą Motion Trio.

W ciągu kilku następnych lat zdobył między innymi dwie nagrody Yach FIlm, Paszport "Polityki" 2009, Wrocławską Nagrodę Muzyczną oraz Nagrodę Muzyczną Programu Trzeciego "Mateusz".

W 2015 roku - wspólnie z Janem Featem - założył międzynarodowy big band Rebel Babel Ensemble (wcześniej znana jako Rebel Babel Film Orchestra), z którą w 2023 roku nagrał ścieżkę muzyczną do filmu "Chłopi". Film DK Welchmann i Hugha Welchmanna był polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy 2024.

Łukasz L.U.C. Rostowski Źródło: fot. Marta Woźniak/EC1

"Muszę odpuścić w życiu kilka rzeczy"

Muzyka do "Chłopów" spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem międzynarodowej krytyki. - Kiedy rok temu "Variety" wymieniło mój soundtrack do "Chłopów" jako jeden z piętnastu z szansą na Oscara zrozumiałem, że powinienem się ogarnąć i dokonać paru zmian w moim życiu - stwierdził Rostowski, cytowany w komunikacie prasowym, opublikowanym w czwartek.

- 22 lata temu rap pomógł mi rozprawić się z trudnymi chwilami mojego życia. Pokochałem go, chciałem nim ulepszyć świat i pomagać innym pokonywać życiowe wertepy. I tak rymując dwie dekady, wędrowałem przez gatunki szukając swojego miejsca - kontynuował, dodając: "cały czas jednak wiedziałem, że w głębi duszy chcę spełnić młodzieńcze marzenia filmowe".

Ścieżka muzyczna do "Chłopów" doceniona została między innymi Polską Nagrodą Filmową Orzeł w kategorii najlepsza muzyka, nagrodą MocArt RMF Classic oraz dwiema nominacjami do International Film Music Critics Award.

- Długo pukałem do świata kinematografii i w końcu wywalczyłem szansę. Okazało się, że te lata eksperymentów i poszukiwań stały się bardzo pomocnym narzędziem do kreowania muzycznych światów do filmów, gier i animacji. Na tym chciałbym się teraz skupić, a że mam też cudowną rodzinę, której chcę poświęcać czas, muszę odpuścić w życiu kilka rzeczy - zapowiedział Rostkowski.

Raport rozdział w swojej karierze L.U.C. zamierza symbolicznie zakończyć koncertem w ramach Brasswood Festival w Trójmieście, którego jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym. Rostowski zapowiada, że w Operze Leśnej pojawią się nawiązania do najważniejszych momentów w jego karierze, utwory w nowych aranżacjach i wielu specjalnych gości. Festiwal odbędzie się 25-26 lipca.