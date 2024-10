W przededniu ogłoszenia laureata lub laureatki Nobla w dziedzinie literatury, bukmacherzy typują faworytów do nagrody. Wymieniają m.in. chińską pisarkę Can Xue i australijskiego prozaika Geralda Murnane. W rankingach pojawia się również nazwisko poety z Polski. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy w czwartek.

W zakładach bukmacherskich firm Ladbrokers i Coral listę tegorocznych faworytów otwiera chińska pisarka Can Xue. Ma 71 lat, debiutowała w 1976 roku. W ojczyźnie jest krytykowana przez władze, ale jej twórczość jest doceniana na świecie - powieści Can Xue dwukrotnie znalazły się na liście Międzynarodowego Bookera, a jedna została przełożona na szwedzki - co w przypadku przyznawanego w Szwecji Nobla również nie jest bez znaczenia.