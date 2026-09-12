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Kultura i styl
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Pomysł lepszy niż efekt. "Polacy nie są głównymi odbiorcami tych spotów"

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Zdjęcie z planu kampanii "Poland. More than you expected"
Zdjęcie z planu kampanii "Poland. More than you expected"
Źródło zdj. gł.: fot. Dominik Śmiałowski / Polska Organizacja Turystyczna
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Chopin spotyka Lewandowskiego, Kopernik oprowadza po Trójmieście, spacerująca Rubik, Eisenberg z gofrem, a niebawem Maryla Rodowicz, która pojawi się w Krakowie. Tak nasz kraj przedstawia Polska Organizacja Turystyczna i dzieli się pierwszymi wynikami kampanii "Poland. More than you expected". Pierwsze dwa spoty w kraju spotkały się z falą krytyki. Zdaniem ekspertki kampania odsłania większy problem: wciąż nie potrafimy jasno powiedzieć, czym Polska ma wyróżniać się na świecie.Artykuł dostępny w subskrypcji

Pomysł był ambitny: w trzech 30-sekundowych spotach pokazać Polskę "atrakcyjną, wielowymiarową i pełną inspirujących doświadczeń".

Tak o kampanii wizerunkowej pod hasłem "Poland. More than you expected" ("Polska. Więcej niż myślisz" - jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna) w swoich materiałach pisze sama POT. W ciągu ostatnich trzech tygodni zobaczyliśmy dwa z trzech materiałów wideo.

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Tagi:
Polskaturystyka
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