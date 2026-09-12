Pomysł lepszy niż efekt. "Polacy nie są głównymi odbiorcami tych spotów"

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Pomysł był ambitny: w trzech 30-sekundowych spotach pokazać Polskę "atrakcyjną, wielowymiarową i pełną inspirujących doświadczeń".

Tak o kampanii wizerunkowej pod hasłem "Poland. More than you expected" ("Polska. Więcej niż myślisz" - jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna) w swoich materiałach pisze sama POT. W ciągu ostatnich trzech tygodni zobaczyliśmy dwa z trzech materiałów wideo.