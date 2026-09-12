Lady Gaga została mamą. Media pokazały zdjęcia

Lady Gaga podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu Źródło wideo: Eurosport Źródło zdj. gł.: Arturo Holmes/Getty Images

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Wokalistka Lady Gaga i jej narzeczony, biznesmen Michael Polansky powitali na świecie pierwsze dziecko - poinformował Page Six. Potwierdził to także portal People.

Goo Goo Gaga!!! Lady Gaga and her fiancé, Michael Polansky, were spotted for the first time since Page Six confirmed they recently welcomed their first child. 🫶



📸: BACKGRID pic.twitter.com/vcV58UfPhT — Page Six (@PageSix) September 12, 2026 Rozwiń

Lady Gaga została mamą. Mówiła o tym od lat

Lady Gaga o swoim marzeniu, by zostać mamą, mówiła już lata temu. W grudniu 2019 roku zarysowała swój 10-letni plan w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. - Chcę robić więcej filmów, chcę mieć dzieci - zdradziła wówczas.

Lady Gaga i Michael Polansky Źródło zdjęcia: Arturo Holmes/Getty Images

Podobnie wypowiedziała się w wywiadzie dla magazynu "InStyle" w marcu 2020 roku. - Muszę przyznać, że bardzo cieszę się na myśl o posiadaniu dzieci - powiedziała. - Nie mogę się doczekać, aż zostanę mamą. Czy to nie niesamowite, do czego jesteśmy zdolne? Możemy nosić w sobie człowieka i go wychowywać - dodała piosenkarka i aktorka.

Swoje plany i marzenia powtórzyła w październiku 2025 roku. - To, czego naprawdę pragnę, to zostać mamą. Mam nadzieję, że to będzie moja kolejna główna rola - mówiła podczas występu w programie "The Late Show with Stephen Colbert".

Lady Gaga i Michael Polansky potwierdzili swój związek w 2020 roku. W lipcu 2024 roku Gaga poinformowała, że jest zaręczona z Polanskym.