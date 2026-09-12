Lady Gaga została mamą. Media pokazały zdjęcia
Wokalistka Lady Gaga i jej narzeczony, biznesmen Michael Polansky powitali na świecie pierwsze dziecko - poinformował Page Six. Potwierdził to także portal People.
Lady Gaga została mamą. Mówiła o tym od lat
Lady Gaga o swoim marzeniu, by zostać mamą, mówiła już lata temu. W grudniu 2019 roku zarysowała swój 10-letni plan w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. - Chcę robić więcej filmów, chcę mieć dzieci - zdradziła wówczas.
Podobnie wypowiedziała się w wywiadzie dla magazynu "InStyle" w marcu 2020 roku. - Muszę przyznać, że bardzo cieszę się na myśl o posiadaniu dzieci - powiedziała. - Nie mogę się doczekać, aż zostanę mamą. Czy to nie niesamowite, do czego jesteśmy zdolne? Możemy nosić w sobie człowieka i go wychowywać - dodała piosenkarka i aktorka.
Swoje plany i marzenia powtórzyła w październiku 2025 roku. - To, czego naprawdę pragnę, to zostać mamą. Mam nadzieję, że to będzie moja kolejna główna rola - mówiła podczas występu w programie "The Late Show with Stephen Colbert".
Lady Gaga i Michael Polansky potwierdzili swój związek w 2020 roku. W lipcu 2024 roku Gaga poinformowała, że jest zaręczona z Polanskym.