Michał Figurski u Kuby Wojewódzkiego. "Tyle złych rzeczy się między nami wydarzyło"

Michał Figurski pojawił się na kanapie Kuby Wojewódzkiego z okazji premiery książki "Najsłodszy", w której opowiada o swojej walce z cukrzycą. - Ta książka to jest zapis tego, że ty świadomie popełniałeś samobójstwo na raty. Byłeś świadom tego, że się zabijasz - mówił Kuba Wojewódzki. Podarował swojemu gościowi kaktusa (wcześniej Anna Dymna dostała bukiet 72 róż) i kroplówkę. - To jest wielka sztuka: wodą poczęstować człowieka i go obrazić - skomentował Figurski. Namawiany przez Wojewódzkiego do szczerego podsumowania ich relacji, stwierdził: - Mam straszną do ciebie słabość. To jest jakiś syndron sztokholmski.