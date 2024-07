Książę William nie chciał, by Meghan nosiła biżuterię Diany

Książę William nie chciał, by Meghan Markle założyła na swój ślub biżuterię księżnej Diany - podaje Rob Jobson, autor najnowszej biografii księżnej Kate, powołując się na informacje otrzymane od bliskiego rodzinie królewskiej źródła. Jobson opisuje w książce szereg innych rzeczy, które miały przyczynić się do domniemanego poróżnienia Williama i Harry'ego oraz ich małżonek. Zgodnie z jego relacją konflikt między nimi miał rozpocząć się jeszcze przed 2018 rokiem.

W niewydanej jeszcze biografii księżnej Kate, której treść opisał i przytoczył portal Independent, Rob Jobson podaje, że jeszcze przed oficjalnym wejściem Meghan Markle do rodziny książę William miał wyrazić w rozmowie z Harrym zaniepokojenie tempem, w jakim rozwija się ich związek. Następca tronu miał zasugerować bratu, by ten ochłodził relacje i dał wybrance więcej czasu na przystosowanie się do królewskiego stylu życia. "Harry poczuł się urażony i uznał to za zniewagę" - pisze Jobson. "W efekcie jego relacja z bratem szybko się pogorszyła" - dodaje autor.