Książę Harry skomentował plotki na temat rozstania z żoną 

Książę Harry był jednym z gości organizowanego przez "The New York Times" szczytu DealBook Summit 2024. Podczas wydarzenia odniósł się m.in. do kwestii wpływu, jaki na jego życie mają media. Skomentował też pojawiające się doniesienia na temat rzekomego rozstania z żoną. - Ciężko za nimi nadążyć - powiedział, nawiązując do licznych plotek na temat jego małżeństwa.

Książę Harry wziął w środę udział w DealBook Summit 2024 - najnowszej edycji organizowanego przez "The New York Times" szczytu na temat wyzwań, przed jakimi aktualnie stoi społeczeństwo. W trakcie dyskusji syn brytyjskiego monarchy odniósł się do kwestii mediów. Mówił o wpływie, jaki mają na odbiorców i jak kształtują dyskurs publiczny. Podzielił się też bardziej osobistymi doświadczeniami.

Prowadzący rozmowę zauważył, że "ludzie są zafascynowani wszystkim, co (Harry) robi". - Są zafascynowani tym, że Meghan jest teraz w Kalifornii, a ty jesteś tutaj (w Nowym Jorku). Na lewo i prawo pojawiają się artykuły o tym, dlaczego bierzecie udział w wydarzeniach osobno, dlaczego nie uczestniczycie w nich razem - dodał dziennikarz. Książę odpowiedział na tę uwagę, rzucając żartobliwie, że to jego, a nie Meghan zaproszono do udziału w szczycie.

Książę Harry komentuje pogłoski o rozwodzie

W dalszej części rozmowy książę stwierdził, że plotki na temat rzekomych problemów w związku czy też planów rozstania z żoną są tylko jednymi z wielu nieprawdziwych informacji, jakie słyszy na swój temat. - Podobno przeprowadziliśmy się już z 10, 12 razy. Jakieś 10 czy 12 razy mieliśmy już wziąć rozwód - powiedział książę.

Książę Harry i księżna Meghan PAP/EPA/CARLOS ORTEGA

Harry przyznał, że podobne doniesienia nie robią już na nim większego wrażenia. - Ciężko za nimi nadążyć - stwierdził. Kontynuując wątek plotek na swój temat, powiedział, że stara się je "po prostu ignorować". Dodał też, że w tym wszystkim najbardziej "szkoda mu internetowych trolli", którzy tak wiele uwagi poświęcają nieprawdzie o jego życiu. - Żal mi ich, naprawdę - podkreślił.

Harry zaznaczył, że jego celem jest "bycie najlepszym mężem i ojcem, jakim może być". Meghan Markle poślubił w maju 2018 roku. Para ma dwoje dzieci. Starszy Archie przyszedł na świat w 2019 roku. Jego siostra Lilibet urodziła się dwa lata później.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Independent