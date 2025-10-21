Eric Lu zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. W Warszawie czuje się niemal jak w domu

Finaliści Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

Po godz. 2.30 nad ranem we wtorek jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona ogłosiło zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego. Został nim reprezentujący Stany Zjednoczone Eric Lu. Ten wynik mógł być zaskoczeniem dla wielu widzów. Kim jest laureat I nagrody?

Kim jest Eric Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego

Eric Lu urodził się w 1997 roku. Nie miał jeszcze sześciu lat gdy zaczął uczyć się gry na fortepianie. - Wpływ na to miała moja starsza siostra, która również wcześniej pobierała lekcje, i najwyraźniej byłem bardzo zaintrygowany i zainteresowany, uczestnicząc w nich, i tak to się zaczęło - mówił w 2023 roku. - Pamiętam, że od razu poczułem pociąg do muzyki klasycznej, gdy po raz pierwszy usłyszałem niektóre utwory, głównie Mozarta, Beethovena i Chopina. To było po prostu cudowne, piękne, świeże. Miałem silny, wrodzony pociąg emocjonalny do tej wspaniałej muzyki, więc ostatecznie przypisuję to właśnie temu - cytuje go na swojej stronie London Symphony Orchestra.

Lu od lat koncertuje w Europie i Stanach Zjednoczonych. W wieku 20 lat zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds. Wydał dwa albumy dla wytwórni Warner Classics, nagrywając dzieła Schuberta, Chopina, Schumanna i Brahmsa.

W Konkursie Chopinowskim występował już po raz drugi. W 2015 roku zajął czwarte miejsce, stąd też od początku wymieniany był w gronie faworytów obecnej edycji. Według ekspertów przeszedł jednak sporą metamorfozę przez ostatnią dekadę. - Szczerze mówiąc zastanawiam się, czy to jest ten sam pianista, słuchając go zarówno w I, jak i w II etapie. Ciągle czekam na tego Erica Lu, którego zapamiętałam sprzed 10 lat; tego subtelnego poetę fortepianu o wielkiej wyobraźni i wrażliwości, a także pewnej nieśmiałości - komentowała podczas II etapu w Studiu Konkursowym Dwójki Róża Światczyńska, dziennikarka muzyczna związana z Programem II Polskiego Radia.

Przed III etapem konkursu Chopinowskiego spore poruszenie wywołała informacja o jego chorobie. Jego występ, zaplanowany pierwotnie na 15 października, przełożono na zakończenie III etapu - 16 października wieczorem. Zapewnił mu miejsce w finale, w którym wykonał Poloneza-fantazję As-dur op. 61 i Koncert fortepianowy f-moll op. 21.

- Dla mnie słuchanie utworów Chopina i ich wykonywanie to emocjonalna podróż - mówił po sobotnim występie dziennikarzom. Dodał także, że dużym wyzwaniem było dla niego połączyć nastroje w utworach z wczesnego etapu życia Chopina, jakim jest koncert, oraz z ostatniego okresu - czyli Poloneza-Fantazji.

Jak mówił, w Warszawie czuje się już niemal jak w domu. - Kocham to miasto, czuję się tu niemalże jak w domu, znam jego ulice. Miałem przywilej występować w Warszawie kilka razy w ostatnich latach. Chociaż teraz jest trochę inaczej niż latem, kiedy zazwyczaj tutaj występuję. Bardzo się cieszę, że znów tu jestem - powiedział. Podkreślał, że podziwia mieszkańców stolicy. - Znają i lubią muzykę Fryderyka Chopina. Rozumieją to, co jest esencją tej muzyki oraz to, co Chopin chciał przekazać. Czuję także duże wsparcie z ich strony, jak i w publiczności zgromadzonej w Filharmonii Narodowej.

W XIX Konkursie Chopinowskim wzięło udział 84 uczestników. Do finału zakwalifikowało się ich 11 z nich: Piotr Alexewicz, Kevin Chen, David Khrikuli, Shiori Kuwahara, Tianyou Li, Eric Lu, Tianyao Lyu, Vincent Ong, Miyu Shindo, Zitong Wang i William Yang.