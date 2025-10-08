Logo strona główna
Kultura i styl

Fałszywe bilety na Konkurs Chopinowski. Organizator ostrzega i apeluje

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Konkurs Chopinowski. Do II etapu zakwalifikowało się czterech Polaków
Źródło: TVN24 / Youtube.com/Chopin Institute
Konkurs Chopinowski cieszy się ogromnym zainteresowaniem melomanów, co niestety wykorzystują oszuści. Organizator ostrzegł w środę przed fałszywymi biletami na to wielkie muzyczne wydarzenie. A co zrobić, by posłuchać muzyki Fryderyka Chopina na żywo?
Kluczowe fakty:
  • We wtorek zakończył się pierwszy etap XIX edycji Konkursu Chopinowskiego.
  • Jak informuje organizator "w sieci pojawiają się nielegalne oferty sprzedaży" biletów na imprezę, w tym fałszywe bilety
  • Osobom kupującym bilety z nieautoryzowanych źródeł grozi odmowa wstępu na wydarzenie i poważne straty finansowe.
  • A gdzie można jeszcze kupić wejściówki na występy konkursowe w Filharmonii Narodowej?

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem "w sieci pojawiają się nielegalne oferty sprzedaży, w tym fałszywe bilety oraz ogłoszenia od tzw. koników". Jak dowiadujemy się z dalszej części komunikatu, "do organizatora trafiły zgłoszenia na temat oszustw. Przewidujemy, że wraz z kolejnymi etapami Konkursu ich liczba będzie rosnąć".

Fałszywe bilety na Konkurs Chopinowski

Osoby, które kupują bilety za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów narażają się nie tylko na odmowę wstępu na wydarzenie, ale także poważne straty finansowe. "Informujemy również, że sprzedaż biletów po cenie wyższej niż nominalna jest nielegalna, a wszelkie podejrzane oferty powinny być zgłaszane organizatorom oraz odpowiednim służbom" - czytamy.

Organizator konkursu apeluje też - "w trosce o bezpieczeństwo wszystkich melomanów" - o zakup biletów za pośrednictwem oficjalnych źródeł, nieudostępnianie zdjęć ani skanów biletów w sieci oraz unikanie zakupu od osób prywatnych. 

Chopinowski tramwaj i pociąg metra

Chopinowski tramwaj i pociąg metra

WARSZAWA
Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Quiz

Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Quiz

Quizy

Bilety na Konkurs Chopinowski

Co zrobić, by móc posłuchać najlepszych pianistów na żywo? Bilety na Konkurs Chopinowski zostały już wyprzedane, o czym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował w środę. Istnieje możliwość zakupu wejściówek w kasach Filharmonii Narodowej, jednak ich pula jest ograniczona. Organizator Konkursu Chopinowskiego jeszcze przed jego rozpoczęciem informował, że wejściówki będą sprzedawane "tylko i wyłącznie, gdy w sali pozostaną dostępne miejsca siedzące". Wejściówki sprzedawane są w kasach Filharmonii Narodowej na 10 minut przed rozpoczęciem przesłuchań w sytuacji, gdy na widowni pozostaną wolne miejsca. Wejściówki to bilety nienumerowane. By zająć miejsce, osoby posiadające wejściówkę muszą wyczekać do ostatniego, trzeciego gongu - informuje organizator.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczął się 2 października i potrwa do 23 października. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 84 pianistów i pianistek z 20 krajów. We wtorek poznaliśmy nazwiska 40 osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Wśród nich czterech Polaków.

"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"

"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"

WARSZAWA
52 min
Zimerman: jak jest bankiet, szukam najciemniejszego kąta i modlę się, żeby to się skończyło

Zimerman: jak jest bankiet, szukam najciemniejszego kąta i modlę się, żeby to się skończyło

Monika Olejnik. Otwarcie

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: chopincompetition.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

