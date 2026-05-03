Kultura i styl Dwa miliony osób na koncercie Shakiry w Rio de Janeiro Oprac. Filip Czerwiński |

Dwa miliony osób bawiło się na koncercie Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał na platformie X Eduardo Cavaliere, burmistrz Rio de Janeiro, nawiązując do przeboju Shakiry "She Wolf" z 2009 roku.

Todo Mundo no Rio com @shakira : 2 milhões de pessoas. A Loba fez história no Rio. Pode espalhar porque é número oficial da @Prefeitura_Rio .



Fonte: Riotur



Todo el mundo en Río con @Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río. Pueden compartirlo: es la cifra… pic.twitter.com/jhq9bJIHtg — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026 Rozwiń

Koncert odbył się w sobotę wieczorem na plaży Copacabana. Najpierw odbył się pokaz dronów wyświetlających wilka - symbol kojarzony z Shakirą - gdy piosenkarka przemawiała do tłumu po portugalsku.

- Brazylio, kocham cię. To magiczne widzieć miliony dusz razem, gotowych śpiewać, czuć, tańczyć i przypominać światu, co naprawdę się liczy - powiedziała 49-letnia artystyka.

Shakira wykonała takie hity jak "Hips Don't Lie", "Antologia" i piosenkę z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 "Waka Waka". Towarzyszyli jej w duetach brazylijscy artyści: Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethania i Ivete Sangalo.

Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA Koncert Shakiry w Rio de Janeiro Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA

Darmowe koncerty dają profity

Koncert Shakiry, jak i występy Madonny i Lady Gagi w poprzednich latach, są częścią działań władz miejskich, mających na celu ożywienie lokalnej gospodarki po sylwestrze i karnawale, a przed obchodami Dnia Świętego Jana w czerwcu.

Według badania przeprowadzonego przez władze Rio de Janeiro i miejską firmę turystyczną Riotur koncert Shakiry może wygenerować zysk w wysokości około 155 milionów dolarów (około 563 miliony złotych) dzięki napływowi turystów i pieniądzom, które wydadzą podczas pobytu w tym drugim pod względem wielkości mieście Brazylii.

Organizowane od trzech lat koncerty rzeczywiście przyciągają więcej turystów - podkreśliły lokalne władze. W porównaniu do maja 2023 roku - ostatniego, w którym darmowego koncertu nie było - rok później liczba turystów wzrosła w tym samym miesiącu o 34,2 procent, a w kolejnym roku aż o 90,5 procent.

OGLĄDAJ: TVN24