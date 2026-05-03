Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Dwa miliony osób na koncercie Shakiry w Rio de Janeiro

|
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Dwa miliony osób bawiło się na koncercie Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Reuters
Kolumbijska piosenkarka Shakira wystąpiła za darmo na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Na sobotni koncert przyszło około dwóch milionów osób. Władze miasta mają powody do satysfakcji.

"Wszyscy w Rio z Shakirą. Dwa miliony osób. Wilczyca przeszła do historii w Rio" - napisał na platformie X Eduardo Cavaliere, burmistrz Rio de Janeiro, nawiązując do przeboju Shakiry "She Wolf" z 2009 roku.

Koncert odbył się w sobotę wieczorem na plaży Copacabana. Najpierw odbył się pokaz dronów wyświetlających wilka - symbol kojarzony z Shakirą - gdy piosenkarka przemawiała do tłumu po portugalsku.

- Brazylio, kocham cię. To magiczne widzieć miliony dusz razem, gotowych śpiewać, czuć, tańczyć i przypominać światu, co naprawdę się liczy - powiedziała 49-letnia artystyka.

Shakira wykonała takie hity jak "Hips Don't Lie", "Antologia" i piosenkę z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 "Waka Waka". Towarzyszyli jej w duetach brazylijscy artyści: Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethania i Ivete Sangalo.

Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Koncert Shakiry w Rio de Janeiro
Źródło: Antonio Lacerda/PAP/EPA

Darmowe koncerty dają profity

Koncert Shakiry, jak i występy Madonny i Lady Gagi w poprzednich latach, są częścią działań władz miejskich, mających na celu ożywienie lokalnej gospodarki po sylwestrze i karnawale, a przed obchodami Dnia Świętego Jana w czerwcu.

Według badania przeprowadzonego przez władze Rio de Janeiro i miejską firmę turystyczną Riotur koncert Shakiry może wygenerować zysk w wysokości około 155 milionów dolarów (około 563 miliony złotych) dzięki napływowi turystów i pieniądzom, które wydadzą podczas pobytu w tym drugim pod względem wielkości mieście Brazylii.

Organizowane od trzech lat koncerty rzeczywiście przyciągają więcej turystów - podkreśliły lokalne władze. W porównaniu do maja 2023 roku - ostatniego, w którym darmowego koncertu nie było - rok później liczba turystów wzrosła w tym samym miesiącu o 34,2 procent, a w kolejnym roku aż o 90,5 procent.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Antonio Lacerda/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
BrazyliaShakiraRio de JaneiroMuzykaAmeryka PołudniowaRozrywka
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Legendarny trener zasłabł na Old Trafford. Trafił do szpitala
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy
Amerykańscy żołnierze zaginęli. "Mogli wpaść do oceanu"
Świat
Noc, deszcz
Nocą miejscami popada, w dzień - zagrzmi
METEO
imageTitle
Szlagier dla United. Zapewnili sobie Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Popcornowy mózg. Czy po tym tekście wyłączysz wieczorem telefon?
Marcin Zaborski
imageTitle
Do brązu brakowało seta. Projekt nie zamknął rywalizacji
EUROSPORT
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Słoń stratował człowieka na terenie świątyni
METEO
imageTitle
Bayern w cieniu Barcelony w półfinale Ligi Mistrzyń. Pajor znów trafiła
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Sinnera. Pobił przy tym rekord
EUROSPORT
Pożar młodego lasu pod Częstochową
Pożar młodego lasu. Trwa dogaszanie
Katowice
imageTitle
Remis po pierwszej sesji finału MŚ. Murphy odrobił straty
EUROSPORT
Kobieta, członkini Czerwonego Półksiężyca, patrzy na pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
"Tamtej nocy Irańczycy byli szczęśliwi". Co czują dzisiaj?
Monika Winiarska
imageTitle
Podział punktów w Lubinie. Cracovia nie wykorzystała gry w przewadze
EUROSPORT
imageTitle
Koniec marzeń Milanu o tytule
EUROSPORT
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
METEO
imageTitle
Hurkacz przegrał w finale z niżej notowanym rywalem
EUROSPORT
Doszło do zderzenie dwóch aut i motocykla
Zderzenie dwóch aut i motocykla. A2 zablokowana w kierunku Warszawy
Łódź
Michał Kobosko, Szymon Hołownia
Immunitety Hołowni i Koboski. Nieoficjalnie: wkrótce wnioski o uchylenie
Maciej Duda, Robert Zieliński
Marco Rubio
Oświadczenie Rubio z okazji polskiego święta
Świat
imageTitle
Nie ma mocnych na Pogaczara. Przypieczętował zwycięstwo w Romandii
EUROSPORT
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
METEO
imageTitle
Pierwszy spadkowicz z ekstraklasy. Dotkliwa porażka
EUROSPORT
imageTitle
NBA w Eurosporcie. Kiedy i gdzie oglądać kolejne mecze fazy play-off?
EUROSPORT
Pożar lasu w Wilkowicach
Ogień w górach, dym widoczny z daleka
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz
Weto prezydenta "utrudniło", ale jest termin podpisania SAFE
Polska
Bieg Konstytucji
W hołdzie Konstytucji 3 Maja. Tradycyjny bieg ulicami stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Mocny początek Vuelty Niewiadomej-Phinney. Podium o włos
EUROSPORT
ropa
Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany
BIZNES
Andrzej Poczobut
"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis
WARSZAWA
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica