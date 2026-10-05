Kinowy sukces "Lalki". Już ponad 600 tysięcy widzów

Maciej Kawalski o "Lalce". "Reakcja widzów nas absolutnie onieśmiela i zaszczyca" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kino Świat

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Kinowa "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego podbija serca polskiej publiczności. Film do dystrybucji trafił w środę i od tamtej pory obejrzało go ponad 622 tysiące osób. To jeden z dziesięciu najlepszych wyników otwarcia polskiego filmu po 1989 roku.

- Ponad 50 procent wszystkich biletów sprzedanych w kinach to są bilety sprzedane na "Lalkę". Piszą do nas ludzie - do producenta, do mnie, do aktorów - którzy wyszli do kina po raz pierwszy od 10 lat. (...) Włożyliśmy w ten film całe serce - mówił reżyser Maciej Kawalski w poniedziałkowym programie "Wstajesz i wiesz" TVN24.

W Warszawie odbyła się premiera filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego Źródło: "Fakty" TVN

"Największa akcja dystrybucyjna" w Polsce ostatnich dekad

Frekwencyjny sukces koprodukcji TVN Warner Bros. Discovery (właściciela między innymi tvn24.pl) to między innymi zasługa "największej akcji dystrybucyjnej" w polskim kinie - jak ją określił producent Radosław Drabik (Gigant Films) w rozmowie z tvn24.pl.

Z danych dystrybutora filmu - firmy Kino Świat - wynika, że "Lalka" trafiła do ponad 600 kin w całym kraju. To bezprecedensowa skala, gdyż żaden inny tytuł w tym roku nie przekroczył 500 kopii.

Dla porównania: w ciągu pierwszych pięciu dni "Lalkę" zobaczyło o około 400 tysięcy osób więcej niż łączna widownia 10 najchętniej oglądanych tytułów w polskich kinach. Ta dziesiątka przyciągnęła ponad 218 tys. osób (dane za 25-27 września).

Premiera filmu "Lalka" Andrzej Chyra i Kamila Urzędowska Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Kamila Urzędowska Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Marcin Dorociński Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Agata Kulesza Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Marek Kondrat Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Andrzej Seweryn Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maja Komorowska Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maciej Musiałowski Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maria Dębska Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Reżyser Maciej Kawalski, producent Radosław Drabik oraz aktorzy: Rafał Rutkowski, Filip Pławiak, Cezary Żak, Paweł Wilczak, Maja Komorowska, Oliwia Drabik i Dawid Ogrodnik Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maja Komorowska i Borys Szyc Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Reżyser Maciej Kawalski, producent Radosław Drabik oraz aktorzy: Filip Pławiak, Cezary Żak, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska i Dawid Ogrodnik Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Agata Kulesza i Maciej Musiałowski Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Karolina Gruszka Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Tomasz Ziętek z małżonką Delfiną Kają Zdanowicz Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maja Ostaszewska Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Maciej Stuhr Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Dawid Ogrodnik z małżonką Pauliną Bernatek-Ogrodnik Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Mateusz Damięcki Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Oliwia Drabik Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP Borys Szyc Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP