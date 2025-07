"Kadr na Kino" (odcinek z 26.07.2025r.) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Kontynuacja komediowego klasyka. Po ponad 20 latach do kin trafił "Vinci 2" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Na ekranie znów pojawiły się największe polskie gwiazdy i najcenniejsze dzieła sztuki. Nie zabrakło też zwrotów akcji czy intryg.

> W kinach można też obejrzeć "Słone Lato". To reżyserski debiut współscenarzystki oscarowej "Idy", Rebecci Lenkiewicz. W nasyconej silnymi emocjami opowieści śledzimy losy Sofii, która opiekuje się poruszającą się na wózku matką. Zabiera ją do uzdrowiciela na hiszpańskim wybrzeżu, gdzie podczas spacerów po plaży poznaje charyzmatyczną, ale i tajemniczą Ingrid.

> Hollywoodzki aktor zawarł ugodę z muzyczną gwiazdą. Shia LaBeouf nie odpowie przed sądem za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad FKO Twigs. Piosenkarka wycofała pozew przeciwko byłemu partnerowi. Artystka zobowiązała się, że w przyszłości nie wznowi procesu przeciwko aktorowi, chociaż wcześniej mówiła, że Shia LaBeouf stosował wobec niej przemoc seksualną i emocjonalną.

> Rekordowa cena za ikoniczny rekwizyt. Znane z kluczowej sceny "Obywatela Kane'a" sanki z różyczką sprzedano za blisko 15 milionów dolarów. To drugi po rubinowych pantofelkach z "Czarnoksiężnika z Oz" najcenniejszy kinowy rekwizyt wylicytowany w ostatnich latach.

> Szczęśliwa trzynastka. Tyle nowych woskowych figur Taylor Swift pojawi się w słynnych muzeach Madame Tussauds w różnych częściach świata. Nad rzeźbami przez ponad rok pracowało kilkudziesięciu artystów. Wszystkie figury pokazują stylizację wokalistki z jej ostatniej, trwającej niemal dwa lata trasy, podczas której piosenkarka zagrała prawie 150 koncertów na pięciu kontynentach.

> Iron Maiden zagra w Warszawie już w przyszły weekend. Koncert zaplanowano w ramach trasy "Run For Your Life", celebrującej 50-lecie istnienia zespołu. Jak zapewniają muzycy, to najbardziej widowiskowe i rozbudowane tourne w historii Iron Maiden.

