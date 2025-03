W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki w mijającym tygodniu. W programie między innymi o płomiennym love story "Queer" z Danielem Craigiem - byłym odtwórcą Jamesa Bonda - w roli głównej oraz o aktorskiej wersji baśni o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach.

> Do polskich kin trafił romantyczny dramat "Queer". To zmysłowa opowieść o walczącym z nałogami pisarzu Lee, który wikła się w płomienny romans. W roli głównej były odtwórca Jamesa Bonda - Daniel Craig, za reżyserię z kolei odpowiada Luca Guadagnino, znany między innymi z nagrodzonego Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany filmu "Tamte dni, tamte noce". "Queer" przenosi widzów do Meksyku lat 50. XX wieku, gdzie Lee rozpoczyna swoją burzliwą eskapadę.

> Baśń o Księżniczce Śnieżce i siedmiu krasnoludkach w nowej odsłonie. Do polskich kin trafiła aktorska wersja ponadczasowej opowieści Disneya, opracowanej przez słynnych braci Grimm. Nowa "Śnieżka" to ukłon w stronę przeszłości i remake filmu animowanego z 1937 roku. W polskiej wersji językowej głosu baśniowym postaciom udzieliły między innymi prawdziwe sławy, w tym Katarzyna Sawczuk (w roli księżniczki) czy Marcin Daniec i Ralph Kamiński (jako krasnoludki).

> Gwiazda Gal Gadot rozbłysła w cieniu protestów. Tablica z nazwiskiem odtwórczyni Wonder Woman pojawiła się w hollywoodzkiej Alei Sław, jednak ceremonię zakłóciły manifestacje związane z konfliktem w Strefie Gazy. Gal Gadot jest pierwszą izraelską aktorką, która została uhonorowana gwiazdą na Alei Sław. W trwającym konflikcie artystka opowiada się po stronie Izraela. W Los Angeles manifestowały w związku z tym dwie grupy: propalestyńska i proizraelska. Policja interweniowała, gdy jeden z protestujących ukradł izraelską flagę, poza tym nie doszło jednak do poważniejszych incydentów.

> Samolot, którym członkowie zespołu Iron Maiden podróżowali na koncerty, został pocięty na zawieszki do kluczy. Miłośnicy tej metalowej grupy od teraz mogą nosić kawałek muzycznej historii przy sobie. Seria jest jednak - co oczywiste - limitowana, dlatego z decyzją należy się spieszyć. Koszt zawieszek to 66 euro i 66 centów. Wcześniej zespół ogłosił zamiar wydania specjalnego, książkowego albumu z okazji 50-lecia działalności - "Infinite Dreams". Grupa planuje też światową trasę koncertową Run For Your Lives, w ramach której na początku sierpnia odwiedzi Warszawę.

> Serial "Porządny człowiek" zadebiutował na platformie Max. Ten sześcioodcinkowy thriller psychologiczny ma uświadamiać, że ludzie idealni nie istnieją i że w każdym można znaleźć skazę. Produkcja pokazuje, do czego zdolny jest każdy z nas, jeśli tylko splot fatalnych zdarzeń doprowadzi nas do kresu wytrzymałości. - Urządzamy nasze życie w sposób fasadowy, a pewne rzeczy, o których się nie mówi, nagle dorywają się do głosu i pragną odnaleźć jakiś wentyl, wydostać się - tłumaczyła Agnieszka Żulewska, odtwórczyni jednej z głównych ról w serialu "Porządny człowiek".

