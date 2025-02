> Do kin trafił fim "Nosferatu" w reżyserii Roberta Eggersa. To remake klasycznego gotyckiego horroru. Tym razem jednak fabuła nie skupia się na tytułowym wampirze, lecz na jego wybrance - Ellen, w której rolę wcieliła się Lily-Rose Depp.

> Premierę miał również nominowany do Oscarów w trzech kategoriach dramat "I'm Still Here". W roli głównej wystąpiła Fernanda Torres i otrzymała za nią Złoty Glob. Odgrywana przez nią Eunice próbuje ustalić, jaki los spotkał jej męża aresztowanego w czasie dyktatury wojskowej w Brazylii na początku lat 70. ubiegłego wieku.

> Legendarne AC/DC zagra w lipcu w Polsce. Zespół wystąpi w Warszawie w ramach trasy "Power Up", noszącej tę samą nazwę, co tytuł najnowszej płyty tej formacji. AC/DC to jeden z najbardziej wpływowych zespołów muzycznych w historii. Ich album "Back in Black" to trzeci najlepiej sprzedający się album wszechczasów.