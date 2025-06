"Kadr na kino" (odcinek z 14.06.2025 r.) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Już 27 czerwca na platformie streamingowej Max pojawi się drugi sezon serialu "Pati", czyli spin-offu "Skazanej". Tym razem słynna osadzona próbuje ułożyć sobie życie po wyjściu z więzienia. - Oglądając odcinki drugiego sezonu, zobaczyłam, że Pati jest dojrzalsza, więc chyba to, co trzyma, to po prostu jest ta prawda, taka autentyczność i naturalność pomimo całej tej formy - mówiła Aleksandra Adamska grająca tytułową rolę. W obsadzie serialu oprócz niej znalazła się między innymi córka aktora Tomasza Kota - Blanka Kot.

Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

> Do kin trafił film "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka". W tej trzymającej w napięciu opowieści śledzimy losy płatnej zabójczyni Eve, która pragnie zemsty za zabójstwo ojca i uprowadzenie młodszej siostry. Odtwórczynią głównej roli jest kubańska aktorka Ana de Armas.

> Aktorka Blake Lively wygrała w sądzie z Justinem Baldonim, co stanowi nowy rozdział w walce kobiet o godne warunki pracy w Hollywood. W ostatnich latach był to jeden z najszerzej relacjonowanych procesów w branży kinowej. Lively zarzuciła Baldoniemu przemoc seksualną i psychiczną podczas pracy nad filmem "It Ends With Us". Aktor utrzymywał, że jest niewinny, a o zniesławienie oskarżył nie tylko artystkę, ale też jej męża Ryana Reynoldsa oraz redakcję dziennika "The New York Times", która opisała sprawę.

> Dawnego hollywoodzkiego producenta filmowego Harveya Weinsteina uznano winnego napaści seksualnej na asystentkę produkcji. Oddalono jednak oskarżenia byłej polskiej modelki, która również zarzucała Weinsteinowi molestowanie. Po wyroku Kaja Sokoła podkreślała, że nie czuje się przegrana, bo upadły filmowy potentat i tak już płaci, za to co zrobił. Do tej pory o ataki seksualne Weinsteina łącznie oskarżyło ponad 100 kobiet - w tym momencie ciąży na nim już niemal 40-letnia kara więzienia.

> Złodzieje obrabowali posiadłość amerykańskiego rapera Macklemore'a, podczas gdy znajdowała się w niej trójka dzieci muzyka oraz ich niania. Włamywacze wtargnęli do rezydencji w nocy, a następnie zaatakowali nianię gazem pieprzowym i zmusili ją, by wskazała w domu miejsca, gdzie znajdują się kosztowności. Dzieci nie odniosły obrażeń. Macklemore to artysta nagrodzony czterema statuetkami Grammy. Na jego koncie znajduje się między innymi przebój "Can't Hold Us".

