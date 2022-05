"Proces dekady" podzielił celebrytów. Kto poparł Johnny'ego Deppa, a kto Amber Heard?

Kto popiera Amber Heard?

Po stronie Heard stanęła też inna aktorka, Julia Fox. Ona odwoływała się konkretnie do zarzutów, które Depp stawiał swojej byłej partnerce. "Nigdy nie miała takiej pozycji w związku, aby móc jej nadużywać. Uderzyła go? Tak. Było to nadużycie pozycji? Nie. Musisz mieć moc, aby jej nadużywać. Ona miała 25 lat. Przez cały czas to on miał większą siłę niż ona, tak fizyczną, jak i finansową” – napisała na Instagramie Fox.