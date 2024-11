Nie żyje Jim Abrahams, współtwórca kultowych komedii "Naga broń" i "Czy leci z nami pilot"

Jim Abrahams zmarł z przyczyn naturalnych w swoim domu w Santa Monica w Kalifornii, poinformował jego syn w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Miał 80 lat. Jak podkreślił amerykański magazyn, Abrahams wraz z braćmi Jerrym i Davidem Zuckerami "wywrócił gatunek komediowy do góry nogami" takimi tytułami jak "Czy leci z nami pilot?", "Brygada specjalna" oraz filmami z serii "Naga broń" z Lesliem Nielsenem w roli głównej.

Jim Abrahams nie żyje

Abrahams wraz z Davidem Zuckerem odpowiadał za scenariusz i reżyserię "Czy leci z nami pilot?", komedii katastroficznej z 1980 roku, która do dziś "uważana jest za jedną z najlepszych komedii wszech czasów", podkreślił brytyjski "Guardian". Abrahams przyłożył rękę również do scenariuszy takich filmów jak "Ściśle tajne", "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" i "Straszny film 4". Wyreżyserował ponadto takie filmy jak nominowany do Złotych Globów za rolę Meryl Streep "Po pierwsze nie szkodzić", czy "Mafia!".

"The Hollywood Reporter" zauważył, że "specjalnością" Abrahamsa i braci Zuckerów była parodia. "Im więcej absurdu, tym lepiej" - czytamy. Poza pracą w Hollywood Abrahams działał charytatywnie. Epilepsja jego syna skłoniła go do założenia wraz z żoną The Charlie Foundation to Help Cure Pediatric Epilepsy. Istniejąca od 30 lat fundacja zajmuje się zwiększaniem świadomości na temat leczenia osób z epilepsją.