Jesienna ramówka TVN Discovery. Nowe seriale i programy, sprawdzone hity

Grupa TVN Discovery przygotowała pełną emocji jesienną ramówkę. Będą nowości, sprawdzone produkcje i wielkie powroty. Wśród nowości między innymi serial "Królestwo kobiet" i programy "Totalne remonty Szelągowskiej" oraz "Lego Masters". Po latach, na prośbę widzów wracają seriale "BrzydUla" oraz "Usta usta". Nie zabraknie też kontynuacji znanych programów, takich jak "Top Model", "MasterChef" czy "Kuchenne rewolucje".

W środę została zaprezentowana nowa oferta programowa TVN Discovery.

"Królestwo kobiet" od 18 października, niedziela, 21:30, TVN

"Królestwo kobiet" to komedia, w której cztery różne kobiety łączy przewrotny los. Przez jednego mężczyznę wpadają w sam środek kryminalnej intrygi. Zdane tylko na siebie, będą musiały stawić czoło światu. "Królestwo kobiet" jest autorskim projektem stacji TVN.

W serialu zagrają: Krystyna Janda (Ineza), Gabriela Muskała (Gabi), Karolina Gruszka (Olga), Aleksandra Adamska (Wera), Justyna Schneider (Dominika), Artur Żmijewski (Robert), Jan Peszek (Szpak), Rafał Maćkowiak (Marian), Szymon Piotr Warszawski (Klaudiusz) i inni.

"Usta usta" od 6 września, niedziela, 21:30, TVN

TVN zdecydował się na wielki powrót serialu "Usta usta". Na ekran wracają ci sami bohaterowie, ale w zupełnie nowym momencie ich życia. Produkcja opowiada o życiowych dylematach trzech par. Serial zadebiutował na antenie TVN 10 lat temu i doczekał się trzech sezonów.

Czwarty sezon serialu "Usta usta" to sześć nowych odcinków, które będzie można oglądać już od września w TVN i na Playerze, gdzie dostępne są także trzy pierwsze sezony produkcji.

Obsada serialu: Paweł Wilczak (Adam), Wojciech Mecwaldowski (Piotrek), Magdalena Popławska (Agnieszka), Sonia Bohosiewicz (Iza), Marcin Perchuć (Krzysztof), Wiktoria Filus (Sara, narzeczona Adama), Anna Czartoryska-Niemczycka (Magda), Magdalena Walach (Alex), Roman Frankl (Robert Eichental), Maciej Marcin Tomaszewski (Leon, syn Adama), Olga Rayska i Aniela Płudowska (Zuzia i Zosia, córki Agnieszki i Krzysztofa), Łukasz Gawroński (Adaś Junior, syn Izy i Piotrka), Oliwia Ogorzelska (Maja, córka Izy), Cezary Kosiński (Oskar), Paweł Koślik (Wojtek), Zygmunt Malanowicz (Tadeusz), Piotr Grabowski (Andrzej), Aleksandra Justa (Iwona) i Mateusz Damięcki (Michał).

"Szadź" od 13 października, wtorek, 21:30, TVN

"Szadź" to siedmioodcinkowa produkcja Player Original. Ta mroczna historia seryjnego mordercy i uwikłanej w śledztwo komisarz była najchętniej oglądaną produkcją serwisu tej wiosny. Serial powstał na podstawie powieści Igora Brejdyganta. Jesienią pojawi się na antenie TVN.

Obsada: Maciej Stuhr (Piotr Wolnicki), Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska), Bartosz Gelner (Tomasz Mrówiec), Anna Cieślak (Monika Wolnicka), Zofia Domalik (Ewa Banach), Emma Giegżno (Jola), Cezary Łukaszewicz (Wojciech Błaszak), Mirosław Zbrojewicz (Włodek Suzin) i inni.

"Totalne remonty Szelągowskiej" od 5 października, poniedziałek, 21:30, TVN

Projektantka wnętrz przeprowadzi remonty, które odmienią życie bohaterów programu. Widzowie poznają aż dziesięć osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub mieszkania będzie prezentem od ich bliskich.

"Lego Masters" od 14 listopada, sobota, 20:00, TVN

"Lego Masters" to format, który jesienią pokaże stacja TVN. Najsłynniejsze klocki świata, budowle, jakie można zobaczyć tylko w filmach i zacięta rywalizacja. Prowadzącym programu będzie Marcin Prokop.

Program "Lego Masters" podbił serca widzów na całym świecie. Był hitem oglądalności w USA, Australii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Tej jesieni zaś po raz pierwszy będzie można go zobaczyć w Polsce.

Przed widzami sześć odcinków i tyle samo par. Co tydzień uczestnicy zmierzą się z zadaniami oraz stworzą spektakularne konstrukcje z klocków Lego. Będzie to sprawdzian ich zdolności, kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. Pod koniec każdego odcinka najsłabsza dwójka opuści program. O zwycięstwo w finale zawalczą trzy najlepsze drużyny. Triumfator otrzyma tytuł Mistrza LEGO, wycieczkę do LEGOLANDU i nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Nowość w TVN: "Lego Masters"

"Tacy sami" od 5 października, poniedziałek, 22:30, TVN

"Tacy sami" to program, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To coś więcej niż doraźna pomoc czy przelew na cel charytatywny. To realne wsparcie polegające na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami i ich rozwiązywaniu.

Co tydzień widzowie będą świadkami spotkania dwóch – pochodzących z diametralnie różnych światów – rodzin. Członkowie tych lepiej sytuowanych podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, tym w gorszej sytuacji życiowej pomogą stanąć na nogi i uwierzyć w siebie. Podczas wspólnej drogi między bohaterami odcinka zaciśnie się więź – która w normalnych warunkach nie miałaby okazji się zbudować – a w tunelu potrzebujących pojawi się światełko nadziei. Widzowie zobaczą, jak dobro zmienia rzeczywistość i przekonają się, że pomagając innym, pomagamy też sobie.

"Rozwód. Walka o wszystko" od października, TVN

W październiku rusza nowy codzienny program scripted reality "Rozwód: walka o wszystko". To historie par, które zdecydowały się na rozstanie. W każdym odcinku będzie historia jednej pary i kulisy jej burzliwego rozwodu. Małżonkowie chcą się rozstać, ale mają zupełnie odmienny pogląd na sposób, w jaki to zrobić. Stosują więc różne chwyty - głównie te poniżej pasa.

Jak zatem wyjść z pojedynku sądowego cało? Na te pytania odpowiedzą eksperci - autentyczni prawnicy, specjalizujący się w sprawach rozwodowych oraz psychologowie, mediatorzy i doradcy finansowi, którzy śledzą w studio historie par, komentują je i radzą, odnosząc się często do własnych doświadczeń zawodowych. Jakie dowody przyjmie sąd w procesie z orzekaniem o winie? Jakie błędy popełniają bohaterowie? Jak rozmawiać z dziećmi o rozstaniu rodziców?

"Kosmiczny wykop" od 27 września, niedziela, 13:30, TVN

"Kosmiczny wykop" to kreskówka, w której głównym bohaterem jest piłkarska gwiazda światowego formatu - Robert Lewandowski.

Akcja kreskówki rozpoczyna się w kosmosie, gdzie w odległej o milion lat świetlnych galaktyce, na sztucznej asteroidzie Spaceball, odbywają się międzygwiezdne mistrzostwa w futbolu zwane Galaktyczną Ligą. Na te zawody najbardziej rozwinięte cywilizacje wystawiają swoje drużyny, by zdobyć puchar rozgrywek nie z tego świata. Niestety, sytuacja na kosmicznym boisku z roku na rok jest coraz gorsza - piłkarze zapominają o zasadach gry fair play, stosując coraz większy wachlarz sztuczek i fauli. Po kilku latach bezczynności Międzygwiezdna Federacja Piłki Nożnej decyduje się położyć kres niesportowemu zachowaniu zawodników. Działacze dochodzą do wniosku, że kryzys zażegnać może jedynie pojawienie się nowej drużyny, z całkiem "młodej" planety. Ich wybór pada na Ziemię, dokąd wysyłają swojego zwiadowcę RL-9, powierzając mu misję - ma skompletować nową drużynę.

Na Ziemi RL-9 namierza grupę dzieciaków. Dzieli je wszystko: pochodzenie, rasa i sprawność, ale łączy miłość do piłki nożnej oraz podziw dla Roberta Lewandowskiego. Kosmiczny zwiadowca postanawia poznać tajemniczego, lecz wybitnego osobnika. Kiedy go odnajduje, piłkarz jest w trakcie ważnego meczu. W jednej chwili RL-9 przenosi "Lewego" do siedziby Międzygwiezdnej Federacji Piłki Nożnej, gdzie zaskoczony sportowiec dowiaduje się o swojej kosmicznej misji - ma stworzyć drużynę i poprowadzić ją do zwycięstwa podczas rozgrywek Galaktycznej Ligi.

Powtórki "Kosmicznego wykopu" w niedziele od 4 października o godzinie 8:00 tylko w TVN7.

"Kosmiczny Wykop"

"Top Model" od 2 września, środa, 21:30, TVN

Nowy sezon największego modowego show już jesienią pojawi się na antenie TVN. Jakie zadania tym razem przygotowali jurorzy? Kto otrzyma szansę na spełnienie marzeń i karierę w świecie modelingu?

Dziewiąta edycja "Top Model" w tym roku zaczęła się jak zwykle od etapu castingów. Tym razem jednak uczestnicy mogli zgłaszać się do programu wyłącznie drogą internetową. Marzenia o karierze w świecie mody postanowiła spełnić rekordowa liczba chętnych. Na tym etapie pojawiła się nowość - srebrny bilet. To od widzów zależało, który z pięciu uczestników przejdzie od razu do etapu bootcampu, bez konieczności pojawienia się na castingu jurorskim. Głosowanie odbyło się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej programu, a srebrny bilet powędrował do Dominika Bereżańskiego.

Nowy sezon "Top Model" TVN

Kontynuacje znanych programów i seriali

W jesiennej ramówce TVN pojawią się również kontynuacje znanych programów, takich jak "Master Chef" (od 6 września, niedziela, 20:00), "Kuchenne rewolucje" (od 3 września, czwartek, 21:30), "Kuba Wojewódzki" (od 1 września, wtorek, 22:30), "Kobieta na krańcu świata" (od 25 października, niedziela, 11:30), "36,6°C" (od 5 września, sobota, 18:00).

Już wkrótce nowe odcinki "Kobiety na krańcu świata

Nowa edycja "Masterchefa"

Na antenę TVN wraca także produkcja Player Original "Chyłka - kasacja" od 1 września, we wtorki o godz. 21:30.

"Chyłka - Kasacja"

W jesiennej ramówce TVN na widzów czekają również:

"DZIEŃ DOBRY TVN", CODZIENNIE 8:00-11:30

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 20:15

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 12:05

"MILIONERZY", PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 20:55

"UKRYTA PRAWDA", PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 18:00

Spot reklamowy "Co za tydzień"

Na antenie TVN nie zabraknie informacji i programów interwencyjnych:

"FAKTY", CODZIENNIE 19:00

"UWAGA", PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 19:50, SOBOTA – NIEDZIELA 19:45

"SUPERWIZJER", WTOREK 23:30

"Fakty" TVN TVN

Na antenie TVN nie zabraknie programu interwencyjnego "Uwaga" TVN

TVN7

W ofercie programowej TVN7 serial "BrzydUla", który wraca po ponad 10 latach. Na widzów czekają także seriale takie jak "Szkoła", "Zakochani po uszy" czy "19+".

"BrzydUla" wraca jesienią na antenę TVN7 TVN

"BrzydUla" od 5 października, poniedziałek - piątek, 20:00, TVN7

"BrzydUla" wraca na ekrany, a wraz z nią bohaterowie, których ponad 10 lat temu pokochała cała Polska. Od wielkiego finału minęło 10 lat, a życie bohaterów zmieniło się diametralnie.

Kontynuacja "BrzydUli" oparta jest na oryginalnym pomyśle Piotra Jaska i jego zespołu. "BrzydUla" to sztandarowy projekt tej jesieni. Fani Uli i Marka będą mogli śledzić ich perypetie aż w trzech kanałach: w Siódemce już od 5 października, a także w Playerze – prapremiery od piątku 2 października – oraz w TVN – w blokach powtórkowych w sobotę i niedzielę od 10 października o godz. 11:30.

"BrzydUla" wraca na ekrany

"BrzydUla" wraca jesienią TVN

"Kto odmówi pannie młodej" od września, TVN7

Jesienią stacja pokaże nowy format "Kto odmówi pannie młodej?". W roli prowadzącej wystąpi Małgorzata Ohme. Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która prosi wybranka, żeby się z nią ożenił. Trzy dni na zaplanowanie ślubu marzeń? To nie największe wyzwanie, przed jakim będzie musiała stanąć panna młoda. Tym razem role się odwrócą i to kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler dostanie dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie. Na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele.

"Hotel Paradise 2" od 31 sierpnia, poniedziałek - czwartek, 20:00, TVN7

W hotelu na wyspie Bali kilkunastu singli podejmie niebezpieczną grę, w której stawką będą miłość i pieniądze. Cel jest jeden - znaleźć parę i zostać w programie jak najdłużej! Nie będzie to jednak łatwe, bo tutaj strategia i rywalizacja przeplatają się z lojalnością i prawdziwymi uczuciami.

Gospodynią hotelu pozostaje niezmiennie Klaudia El Dursi. Zadania, które dla nich przygotowała, z pewnością mocno namieszają w niejednym związku. Towarzyszyć jej będzie tajemniczy Pan Lektor, do którego zawsze należy ostatnie zdanie.

Spot reklamowy "Hotel Paradise"

Na antenę TVN7 wracają także:

"ZAKOCHANI PO USZY", PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK, 19:30

"SZKOŁA", PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 15:50

"19+", PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK, 19:00

TTV

"Usłyszcie nas" od 18 października, niedziela, 22:15 TTV

Jesienią w TTV pojawi się duża dawka odwagi i talentu. W sześciu odcinkach uczestnicy zaprezentują intrygujące, a czasem kontrowersyjne występy przed czwórką życzliwych im i bezstronnych mentorów. Ten program chce otworzyć drzwi przed ludźmi, którzy czują się osobowościami, artystami, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację.

Bohaterami programu "Usłyszcie nas!" są silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści nieobecni w świecie rozrywki i w życiu publicznym. Do świata podchodzą bez uprzedzeń, bywają niepoprawni politycznie i nie przebierają w słowach. Tym razem dostaną szansę, by stanąć przed publicznością, zostać docenionym i wygrać jedną z dwóch równorzędnych nagród pieniężnych w wysokości 50 000 złotych. Na koniec serii, w siódmym odcinku, w demokratycznym głosowaniu online, widzowie wybiorą tych, którzy skradli ich serca.

W programie "Usłyszcie nas!" swoją rolę do spełnienia ma również niecodzienne kolegium mentorów towarzyszące bohaterom programu. W tej roli widzowie zobaczą wokalistkę Monikę Kuszyńską, stand-up'era Łukasza "Lotka" Lodkowskiego, Krzyśka Hirsztritta, uczestnika "Down the road. Zespół w trasie" oraz Przemka Kossakowskiego. Nad dobrą energią na planie będzie czuwać niezwykła prowadząca - drag queen "Himera".

"It's my life! To moje życie" od 1 września, wtorek, 22:00, TTV

Piątka młodych nieznajomych ludzi zdecydowała się zamieszkać razem w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Połączyło ich jedno: chcieli zacząć żyć na własny rachunek według swojego scenariusza – bez kontroli, rad i instrukcji.

Młodzi bohaterowie, którzy trafili pod jeden dach, poszukiwali zmiany w życiu. We wspólnej kamienicy musieli dzielić ze sobą nie tylko kuchnię, łazienkę, ale też rachunki. Każdy uczestnik dostał jednorazowe wsparcie finansowe (kwotę odpowiadającą pensji minimalnej). Na start mieli do zapłacenia czynsz i kaucję za wynajem mieszkania. Tylko od nich zależało, czy się dogadają i jak podzielą się kosztami.

Kamery towarzyszyły bohaterom w codziennym życiu w domu i na mieście, kiedy się budzili, ćwiczyli, robili zakupy, szli na randkę czy rozmowę rekrutacyjną. Każdy mógł też wyprowadzić się z dnia na dzień. Po miesiącu wspólnego życia będą musieli jednak zdecydować czy nadal chcą mieszkać razem.

"DeFacto Bosacka" od 6 września, niedziela, 20:00, TTV

Jesienią na antenie TTV zobaczymy Katarzynę Bosacką w roli prowadzącej. Program "DeFacto Bosacka" odkryje, w jaki sposób możemy na co dzień poprawić jakość swojego życia. Formuła programu będzie zawierała również szereg zaskakujących statystyk dotyczących każdego z nas.

Katarzyna Bosacka przez ponad 20 lat dziennikarskiej kariery zajmowała się edukacją: żywieniową, konsumencką, zdrowotną oraz naukową. Spod jej pióra wyszło 10 książek i kilka programów telewizyjnych na antenie TVN Style.

"Dom weselny" od 31 sierpnia, poniedziałek - piątek, 16:00, TTV

Jesienią w TTV pojawi się nowy serial paradokumentalny opowiadający perypetie Oliwii i Marka prowadzących tytułowy "Dom weselny". Oliwia to zawodowa wedding plannerka. Razem z mężem, Markiem, postanowili przejąć podupadający hotel, w którym zrealizowali swoje marzenie - stworzenie domu weselnego.

Każdy odcinek to nowa historia pary narzeczonych, która decyduje się zlecić Oliwii i Markowi organizację swojej uroczystości.

"Fobie" od 27 października, wtorek, 22:00, TTV

Fobia to silny lęk, który dezorganizuje życie i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Na świecie istnieje ponad 700 rodzajów fobii, a ostatnio dołączyła do nich nowa – strach przed koronawirusem. W każdym odcinku "Fobii", nowego formatu TTV, psychologowie spróbują zdiagnozować problemy bohaterów. Poznają ich historie i odkryją głęboko skrywane tajemnice.

W serii 12 odcinków widzowie poznają historie osób, dla których codzienność często zamienia się w piekło. Program "Fobie" podpowie, jak radzić sobie z własnym lękiem, ale też wyjaśni, jak pomóc bliskim.

W jesiennej ramówce TTV na widzów czekają również:

"KANAPOWCY" OD 10 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA, 22:15

"KRÓLOWE ŻYCIA" OD 3 WRZEŚNIA, CZWARTEK - PIĄTEK, 22:15

"GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM" OD 31 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK, 22:00 ORAZ OD 30 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK I ŚRODA, 22:00

"EXPRESS", PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 15:45, 17:45, 19:45 i 21:45 ORAZ SOBOTA - NIEDZIELA, 9:45, 15:45, 17:45 i 19:45

PLAYER

"Top Model. Front Row", Player

"Top Model. Front Row" zabierze widzów za kulisy 9. edycji "Top Model". Tej jesieni poprowadzi ją duet byłych uczestników programu: uczestnik 5. edycji popularnego show i gospodarz pierwszej odsłony "Top Model. Front Row" - Jakob Kosel oraz modelka i influencerka Karolina Pisarek.

W tym sezonie kamery "Top Model. Front Row" będą jeszcze bliżej wydarzeń na planie! Karolina i Jakob zajrzą nie tylko za kulisy castingów, bootcampu, sesji zdjęciowych czy pokazów mody, ale postawią przed uczestnikami dodatkowe zadania, a jurorów wezmą w krzyżowy ogień pytań. Gospodarze odwiedzą także dom modelek i modeli, uchylając rąbka tajemnicy i zdradzając codzienność uczestników programu.

"Chyłka - Rewizja", Player

"Chyłka - Rewizja" to już trzeci sezon popularnego serialu z Magdaleną Cielecką w roli niepokornej pani mecenas. Po raz kolejny życie Joanny Chyłki poważnie się skomplikuje. Prawniczka będzie musiała stawić czoło nowym problemom, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

"Żywioły Saszy - ogień", Player

Jesienią premiera nowej produkcji Player Original. "Żywioły Saszy - Ogień" to serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści "Lampiony" autorstwa Katarzyny Bondy. W rolę głównej bohaterki wcieli się Magdalena Boczarska.

Na przestrzeni siedmiu odcinków widzowie będą śledzić zagadkę kryminalną, w której centrum znajdzie się główna bohaterka - Sasza Załuska. Przydzielona do grupy policjantów, spróbuje zapobiec serii podpaleń łódzkich kamienic oraz uporać się z własną, niełatwą przeszłością. Śledztwo okaże się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stanie nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy.

"Nieobecni", Player

Corocznie w Polsce znika bez śladu około 20 tysięcy ludzi. "Nieobecni" to serial inspirowany sprawami najgłośniejszych zaginięć w naszym kraju.

Pierwszy, składający się z dziesięciu trzymających w napięciu odcinków sezon "Nieobecnych" jeszcze w tym roku.

"Hotel Paradise", Player

Fani Playera będą jeszcze bliżej wydarzeń z luksusowego kurortu. W serwisie znajdzie się bogata kolekcja materiałów dodatkowych.

Player zaprasza na ekskluzywne – aż 60-minutowe – odcinki programu "Hotel Paradise" ze scenami nieemitowanymi w telewizji. Dodatkowe ujęcia trafią także do materiałów z co weekendowych eliminacji. Tylko w Playerze będzie można śledzić szereg formatów przygotowanych tylko dla użytkowników platformy, m.in. "Klaudia z raju", w którym prowadząca skomentuje wydarzenia w hotelu oraz przeprowadzi rozmowy z uczestnikami, "Bonusy z raju" - najciekawsze materiały niepokazywane w odcinkach, a także "Mądrości z raju", czyli życiowe historie i złote myśli uczestników.

"Hotel Paradise 2" TVN

"Pasja na krawędzi", Player

Bartek Ostałowski to jedna z legend polskiej motoryzacji. Znany drifter od kilku lat prowadzi popularnego vloga, w którym testuje wyjątkowe samochody i relacjonuje najważniejsze imprezy sportowe. Rozmawia z gwiazdami motoryzacji, przedstawicielami świata sportu, biznesu, a także zwykłymi ludźmi, którzy zarażają nietypową pasją. Jego gośćmi byli już Krzysztof Hołowczyc i Richard Hammond.

Tej jesieni materiały Bartka Ostałowskiego znikną z YouTube, a pojawią się na wyłączność w Playerze. Kolekcja zawierać będzie nowe odcinki programu oraz sezony archiwalne.

Prapremiery w Playerze

Player to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą się doczekać premierowych odcinków swoich ulubionych produkcji TVN i Discovery. Tylko w serwisie widzowie zobaczą nowości tej jesieni na aż siedem dni przed ich emisją w telewizji. W tej formule dostępne będą nowości serialowe TVN. Pierwszą z nich jest "Królestwo kobiet". Odcinki serialu "Usta usta" również będzie można obejrzeć w pierwszej kolejności w Playerze. W serwisie dostępne są także wszystkie wcześniejsze sezony tego tytułu.

Przedpremierowo w Playerze pojawią się także odcinki kontynuacji "BrzydUli". W tym przypadku również fani mogą z łatwością odświeżyć sobie wydarzenia z pierwszej edycji, gdyż cały sezon dostępny jest do obejrzenia w serwisie.

Wcześniej niż w telewizji użytkownicy Playera zobaczą także epizody "Lego Masters" najnowszego game show stacji TVN oraz "Tacy sami". Z siedmiodniowym wyprzedzeniem serwis udostępni także odcinki najnowszego programu "Totalne remonty Szelągowskiej".

Siedem dni przed emisją na antenie Playera dostępne będą evergreeny stacji TVN, czyli popularne formaty, które od lat gromadzą przed ekranami miliony widzów - między innymi "Kuchenne rewolucje", "36,6°C", "Kobieta na krańcu świata", "Ukryta prawda".

TVN Style

Jesienią w TVN Style pojawi się również wiele nowości, między innymi "Patent na dom", "Ambasady Luksusu", "Pierwszy raz Kingi", "Wyjątkowe domy", "Niezły skład", "Kobiety bez tabu", "Discovery dla Ziemi", "Szokujące potrawy. Boliwia", "Etiopia według Jarka Nowaka".

W jesiennej ramówce na widzów czekać będą także kontynuacje programów: "Tu jest pięknie", "Jestem z Polski", "Związki z modą", "Cała prawda", "Gwiazdy prywatnie", "Pani gadżet", "Pary młode ponad miarę", "Patenciary", "Tata w tarapatach", "Ups! To się nagrało".

TVN Turbo

TVN Turbo również przygotowało dla swoich widzów kilka nowości: "Samochód marzeń Adama Klimka", "Klasyka Patryka Mikiciuka", "Największe polskie katastrofy", "Borys kontra gadżety", "Rajd Barbórka 2020".

Wracają także sprawdzone pozycje: "Klimek kontra Duda", "101 gadżetów motoryzacyjnych", "Automaniak", "Zawodowi handlarze", "Raport Turbo", "Raport technologiczny", "Wojny samochodowe", "Zakup kontrolowany", "Wyburzacze", "Służby ratownicze", "Rodacy w akcji", "Złodzieje", "Pomoc drogowa 24h".

HGTV

Nowości nie zabraknie także w HGTV. Będą to: "Pomysłowe projekty", "Nieoczywiste miejsca", "Zarobić na remoncie z Tarekiem", "Projektantki na start", "Dom potrzebny od zaraz", "Wymarzony dom w 100 dni".

Wrócą także kontynuacje takich programów, jak: "Zgłoś remont", "Polowanie na ogród", "House Hunters. Poszukiwacze domów", "Para w remont", "Nowa Maja w ogrodzie", "Moje miasto, mój dom", "Na dobrych fundamentach", "Nowe życie nad Morzem Śródziemnym".

TVN24

TVN24 jest pierwszym całodobowym kanałem informacyjno-publicystycznym w Polsce. Najwyższe standardy dziennikarskie oraz rzetelne i wiarygodne wiadomości to wizytówka tej stacji. Codzienną ramówkę kanału tworzą magazyny, takie jak: "Dzień na żywo", "Fakty w południe", "Fakty po południu", Fakty po Faktach", "Kropka nad i", "Tak jest", "Polska i Świat", "Dzień po dniu", "Rozmowa Piaseckiego" czy "Szkło kontaktowe".

Przez lata zaufanie i sympatię widzów zdobyli m.in. Anita Werner, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Diana Rudnik, Katarzyna Zdanowicz, Anna Jędrzejowska, Marta Kuligowska, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Marciniak, Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski, Tomasz Sianecki i Piotr Jacoń. Ostatnio do ekipy "Faktów" dołączył Piotr Kraśko, który wcześniej prowadził program w TVN24 BiS.

Markę uzupełnia bogata działalność stacji w Internecie, na stronie i aplikacji portalu TVN24.pl. Oprócz bieżących informacji oferuje on dostęp do tekstów premium, a także dwóch kanałów z portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska – TVN24 oraz TVN24 BiS, bogatej biblioteki programów publicystycznych oraz reporterskich na żądanie, a także dodatkowych transmisji na żywo nawet na czterech kanałach.

Monika Olejnik TVN

TVN24 BiS

TVN24 BiS to druga stacja wchodząca w skład portfolio informacyjnego TVN Discovery Polska. Oferuje najważniejsze informacje z kraju i ze świata, dogłębne analizy oraz ciekawe opinie. Praca dziennikarzy stacji stanowi znaczące uzupełnienie dotychczasowej oferty programowej newsów Grupy TVN-Discovery.

EUROSPORT

Jesień i zima na antenach Eurosportu to tysiące godzin transmisji, możliwość oglądania w akcji wielkich gwiazd i imprezy, które przyciągają miliony widzów. W najbliższych tygodniach na antenach Eurosportu widzowie zobaczą największe sławy kolarstwa, tenisa, snookera i wielu innych dyscyplin. Dodatkowo, wydarzenia sportowe będą skumulowane w czasie. Dla przykładu US Open i Roland-Garros dzielić będzie zaledwie tydzień. US Open, tradycyjnie ostatni w roku turniej Wielkiego Szlema, tym razem będzie dopiero drugim. Najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować na Flushing Meadows od 31 sierpnia do 13 września, a już 21 września rozpocznie się Roland-Garros.

Już 29 sierpnia rozpocznie się Tour de France, który potrwa do 20 września. Drugim wielkim tourem w sezonie ma być Giro d'Italia (3-25 października), a ostatnim Vuelta (20 października-8 listopada). Eurosport pokaże na żywo wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie, w których zobaczymy m.in.: Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Za mikrofonami usiądą komentatorzy: Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski i Adam Probosz.

Gdy swoje ostatnie mecze będą rozgrywać tenisiści, a kolarze pędzić do mety Vuelty, Eurosport wkroczy już w kolejny sezon zimowy. Zobaczymy w nim kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata, przełożone na grudzień Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich, każdy skok w Turnieju Czterech Skoczni i Raw Air, zmagania biathlonistek i biathlonistów, a także Puchary Świata w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej.

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 23 lipca 2021 roku, a Eurosport i grupa Discovery pokażą na żywo każdą sekundę startów wszystkich sportowców milionom fanów w całej Europie. Przez 24 godziny na dobę Eurosport będzie oferował widzom pełny dostęp do wszystkiego, co wydarzy się w Tokio. W sumie stacja pokaże aż 3500 godzin rywalizacji – dostępnych na żywo i na żądanie na niemal każdym urządzeniu.

Autor:kb/ja

Źródło: TVN