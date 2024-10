Jeremy Clarkson przeszedł operację

Po powrocie do domu stan Clarksona stopniowo się pogarszał. "W środę rano obudziłem się, nie czując się zbyt dobrze. Byłem spocony, czułem ucisk w klatce piersiowej" - napisał 64-letni prezenter. Stwierdził jednak, że początkowo zignorował te sygnały, ale potem w ciągu dnia zorientował się, że czuje mrowienie w lewym ramieniu. Wtedy karetką pogotowia został zabrany do szpitala.

Badania wykluczyły zawał serca, ale po dalszej diagnostyce zdecydowano o konieczności operacji. Clarkson cytuje lekarzy, według których, gdyby zgłosił się do nich kilka dni później, jego sytuacja wyglądałaby dużo gorzej. "Wygląda na to, że jedna z tętnic była całkowicie zablokowana, a druga zmierzała w tym kierunku" - wyjaśnił. Jak dodał, w czasie zabiegu założono mu stent, czyli implant poprawiający przepływ krwi do serca. "Następnego ranka wróciłem do domu i dzisiaj, dwie godziny później, piszę to i myślę: 'Rety, było blisko'" - przyznał były prowadzący program "Top Gear".