Nie żyje Javier Marias, jeden z najwybitniejszych współczesnych hiszpańskich pisarzy

Trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Edynburga. Na 280-kilometrowej trasie z zamku Balmoral królową żegnały tłumy Brytyjczyków. W szkockiej stolicy trumna z ciałem monarchini spoczęła w sali tronowej Pałacu Holyrood. Uroczystemu wniesieniu jej do środka przyglądała się trójka dzieci królowej. W poniedziałek natomiast trumna trafi do katedry świętego Idziego, gdzie obywatele Zjednoczonego Królestwa ponownie będą mogli złożyć hołd Elżbiecie II.