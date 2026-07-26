"Irvine Welsh. Rzeczywistość to za mało" reż. Paul Sng

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Irvine Welsh stał się objawieniem szkockiej sceny literackiej w 1993 roku, gdy ukazała się jego debiutancka powieść "Trainspotting". W jego nocie biograficznej w serwisie BBC czytamy, że książka nie dostała się na krótką listę tytułów z szansą na Nagrodę Bookera, ponieważ "obrażała feministyczną wrażliwość" dwóch osób w jury.

Przez kolejne trzy dekady Welsh nie ograniczał się do prozy. Jest również dramatopisarzem, scenarzystą, producentem filmowym, muzykiem oraz DJ-em.

A jak chciałby zostać kiedyś zapamiętany?