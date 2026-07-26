Stał się kultowym pisarzem trochę przez przypadek: zaczynał pisać teksty piosenek, które stawały się większymi opowieściami, aż w końcu zgromadził materiał na książkę. Tak powstała powieść "Trainspotting", którą Irvine Welsh zapisał się w historii literatury. W rozmowie z TVN24+ Szkot przekonuje, że wolałby pozostać anonimowy i zapomniany. - Nie chciałbym, żeby ktokolwiek marnował swój czas na mnie po mojej śmierci - przekonuje. Artykuł dostępny w subskrypcji
Irvine Welsh stał się objawieniem szkockiej sceny literackiej w 1993 roku, gdy ukazała się jego debiutancka powieść "Trainspotting". W jego nocie biograficznej w serwisie BBC czytamy, że książka nie dostała się na krótką listę tytułów z szansą na Nagrodę Bookera, ponieważ "obrażała feministyczną wrażliwość" dwóch osób w jury.
Przez kolejne trzy dekady Welsh nie ograniczał się do prozy. Jest również dramatopisarzem, scenarzystą, producentem filmowym, muzykiem oraz DJ-em.
A jak chciałby zostać kiedyś zapamiętany?
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Jakie są plany dotyczące nowych adaptacji filmowych i serialowych na podstawie jego książek.