Wraca "Hotel Paradise". Co nas czeka w 11. sezonie hitu TVN7?

Iza Krzan na prezentacji jesiennej ramówki TVN Źródło: TVN

W najnowszej odsłonie miłosnego survivalu poznamy ośmiu uczestników. Do roli prowadzącej powraca Edyta Zając, uosobienie spokoju w samym środku emocjonalnej burzy. Na widzów czeka kilka nowości, ale rajskie otoczenie pozostaje to samo - willa z poprzedniego sezonu i rajskie Filipiny.

"Hotel Paradise". Gdzie obejrzeć?

Premiera 11. serii "Hotelu Paradise" zobaczymy już dziś - w poniedziałek 1 września o godzinie 20. Kolejne odcinki obejrzeć będzie można na antenie TVN7 od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Przygody nowych bohaterów widzowie będą mogli śledzić także na także na platformie Player.pl oraz w serwisie HBO Max.

"Hotel Paradise 11". Nowości w reality show

Tajemniczy Pan Lektor po raz pierwszy wyjdzie z cienia i stanie oko w oko z mieszkańcami. Tym razem to dziewczyny jako pierwsze przekroczą próg willi. Jedne szybko poczują, że nadają na tych samych falach, inne… nie znajdą wspólnego języka. Czy różnice charakterów już na starcie podzielą damską grupę?

Zanim w willi pojawią się chłopaki, uczestniczki otrzymają niespodziewany list z zapowiedzią randek w ciemno. I to one zadecydują o tym, jakie pary powstaną na początku rajskiej przygody.

Jedno się nie zmienia – w "Hotelu Paradise" przetrwają tylko ci, którzy potrafią budować prawdziwe relacje. Jednak tym razem uczestnicy staną przed jeszcze trudniejszymi wyborami. Do gry wejdą Złote Jabłko – symbol ryzyka i pożądania, który może zachwiać stabilnością każdej relacji, oraz Ruchome Rajskie Rozdania, które sprawią, że żaden dzień w willi nie będzie wyglądał tak samo.

Słońce, gorące plaże i powrót, na który wszyscy czekaliśmy! 🔥Razem z Verona Jewellery zapraszamy Was na wspólne... Posted by Hotel Paradise TVN7 on Monday, September 1, 2025 Rozwiń "Hotel Paradise"

Nowi uczestnicy. Kogo zobaczymy w 11. serii?

Ekipa dziewczyn: Magdalena Niestój, Ola Basiak, Alex Kulików, Natalia Jaworska.

Ekipa chłopaków: Milan Kazimierczak, Tomek Świca, Michał Lis, Kuba Burkacki.

"Hotel Paradise" to reality show oparty na amerykańskim formacie, który powstał dla telewizji FOX. W Polsce program można oglądać od 2020 roku. Poprzedni sezon oglądało w TVN7 średnio 449 tys. widzów, jak wynikało z danych Nielsena, czyli globalnej firmy zajmującej się badaniem oglądalności - był to jeden z hitów stacji.

TVN7, Player.pl i HBO Max wchodzą w skład grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.