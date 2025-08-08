Logo strona główna
Kultura i styl

Aplikacja randkowa zmieniła wszystko. Nowy film zwraca uwagę na realny problem

"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
HBO Max zapowiada nowy serial z uniwersum "Teorii Wielkiego Podrywu"
Źródło: WBD
Na platformie HBO Max debiutuje "Salli" - film o hodowczyni kur z Tajwanu, która rzuca wszystko i rusza do Francji w poszukiwaniu mężczyzny poznanego dzięki aplikacji randkowej. Reżyser przyznaje, że do nakręcenia filmu zainspirowały go sytuacje, do których rzeczywiście doszło.

Internetowy romans z obcokrajowcem zabiera samotną hodowczynię kur w średnim wieku w nieznane. Hui Jun ma 38 lat i prowadzi farmę na Tajwanie. Od dawna jest samotna i niezbyt dobrze radzi sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Pewnego dnia brat instaluje na jej telefonie aplikację randkową. W wirtualnym świecie Hui Jun staje się "Salli". Ku zaskoczeniu wszystkich, mimo że nie zna angielskiego, nawiązuje romantyczną relację z Francuzem o imieniu Martin. Gdy mężczyzna nagle znika, wbrew wszystkim wyrusza do Paryża, by go odnaleźć.

Dobra wiadomość dla fanów "Teorii Wielkiego Podrywu". Zamówiono nowy spin-off
Nowość w HBO Max

"Salli" można obejrzeć w serwisie HBO Max już od piątku, 8 sierpnia. Tajwańsko-francuska produkcja z 2023 roku jest debiutem fabularnym Chien-Hung Liena. Filmowiec jeszcze przed premierą obrazu przyznawał, że do nakręcenia "Salli" zainspirowały go prawdziwe wiadomości, które odbijały się szerokim echem na Tajwanie.

"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Wielu mężczyzn i wiele kobiet daje się oszukać na miłość w internecie" - stwierdził reżyser w wywiadzie dla magazynu "Variety". "Osoby postronne zawsze się śmieją, dlaczego ludzie są tacy głupi. Jak mogą wierzyć w miłość w internecie? Przemyślałem to i zdałem sobie sprawę, że oni po prostu chcą być kochani. W ten sposób zacząłem spisywać historię Salli" - kontynuował Lien.

"Chcę pokazać tym filmem, że każdy pragnie kochać i być kochanym, ale nie należy zagubić się w poszukiwaniu miłości i zapomnieć, że przede wszystkim trzeba kochać siebie samego" - podsumował artysta.

Platforma HBO Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl

Nowy film Jana Komasy w Toronto. Mamy reprezentację marzeń

Nowy film Jana Komasy w Toronto. Mamy reprezentację marzeń

Tim Burton szykuje remake kultowego horroru. Margot Robbie chce się zaangażować

Tim Burton szykuje remake kultowego horroru. Margot Robbie chce się zaangażować

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Variety, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

