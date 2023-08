"Rosja to okupant!". The Killers przeprosili za zaproszenie Rosjanina na scenę

Zespół The Killers przeprosił za wprowadzenie na scenę Rosjanina, aby zagrać razem piosenkę podczas koncertu w Gruzji. Widownia zaproszenie rosyjskiego fana przywitała buczeniem oraz okrzykami "Rosja to okupant!"."Nie chcieliśmy nikogo urazić i przepraszamy. Jesteśmy z wami i mamy nadzieję na powrót wkrótce", oświadczył zespół.

Do zdarzenia doszło podczas wtorkowego koncertu The Killers na stadionie w gruzińskim Batumi. Zespół, zgodnie ze swoją tradycją, w jego trakcie zaprosił na scenę jednego z fanów, by zagrał jedną piosenkę na perkusji. Po wejściu fana na scenę lider grupy - Brandon Flowers - powiedział do mikrofonu: Nie znamy etykiety w tym kraju, ale ten facet jest Rosjaninem. To dla was w porządku, że Rosjanin tu przyszedł?