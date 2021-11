Ogłoszono listę nominowanych do Grammy

Amerykańska Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych świata. Grammy rozdane zostaną w styczniu przyszłego roku. Najwięcej nominacji zdobył Jon Batiste. Swoją pierwszą nominację zdobył szwedzki zespół ABBA.

Nagrody Grammy przyznawane są przez członków amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, nazywanej również Akademią Fonograficzną.

W tym roku do Akademii trafiło blisko 22 tysiące zgłoszeń. Najwięcej nominacji - 11 i tylko o jedną mniej niż wynosi rekord liczby nominacji w jednym roku - otrzymał tegoroczny zdobywca Oscara Jon Batiste. Trójka artystów - Justin Bieber, Doja Cat i H.E.R. - zdobyli po osiem nominacji. Siedem szans na Grammy mają Billie Eilish i Olivia Rodrigo.

Jay-Z zdobył w tym roku trzy nominacje, stając się najczęściej nominowaną osobą w historii nagród Grammy (łącznie 83 nominacje). Dzięki dwóm nominacjom w tym roku Paul McCartney stał się drugą najczęściej nominowaną osobą do Grammy (81 nominacji). Pierwszą nominację do Grammy zdobył zespół ABBA, który w tym roku wydał pierwszą od 39 lat płytę z nową muzyką.

64. ceremonia wręczenia nagród Grammy odbędzie się 31 stycznia przyszłego roku w Los Angeles.

Grammy 2022 - lista nominowanych w najważniejszych kategoriach:

Nagranie roku: ABBA - "I Still Have Faith in You" Jon Batiste - "Freedom" Tony Bennett, Lady Gaga - "I Get a Kick Out of You" Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon - "Peaches" Brandi Carlile - "Right on Time" Doja Cat, SZA - "Kiss Me More" Billie Eilish - "Happier Than Ever" Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)" Olivia Rodrigo - "Drivers License" Silk Sonic - "Leave the Door Open"

Piosenka roku: Ed Sheeran - "Bad Habits" Alicia Keys, Brandi Carlile - "A Beautiful Noise" Olivia Rodrigo - "Drivers License" H.E.R. - "Fight for You" Billie Eilish - "Happier Than Ever" Doja Cat, SZA - "Kiss Me More" Silk Sonic - "Leave the Door Open" Lil Nas X - "Montero (Call Me by Your Name)" Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon - "Peaches" Brandi Carlile - "Right on Time"

Album roku: Jon Batiste - "We Are" Tony Bennett i Lady Gaga - "Love for Sale" Justin Bieber - "Justice (Triple Chucks Deluxe)" Doja Cat - "Planet Her (Deluxe)" Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Najlepszy nowy artysta: Arooj Aftab Jimmie Allen Baby Keem Finneas Glass Animals Japanese Breakfast The Kid Laroi Arlo Parks Olivia Rodrigo Saweetie

Najlepszy album - rap: J. Cole - "The Off-Season" Drake - "Certified Lover Boy" Nas - "King’s Disease 2" Tyler, the Creator - "Call Me If You Get Lost" Kanye West - "Donda"

Najlepszy album wokalny pop: Justin Bieber - "Justice (Triple Chucks Deluxe)" Doja Cat - "Planet Her (Deluxe)" Billie Eilish - "Happier Than Ever" Ariana Grande - "Positions" Olivia Rodrigo - "Sour"

Billie Eilish zdobyła siedem nominacji do Grammy (wideo archiwalne) Reuters Archive

Najlepszy występ - rap: Baby Keem, Kendrick Lamar - "Family Ties" Cardi B - "Up" J. Cole, 21 Savage & Morray – "​​My Life" Drake, Future, Young Thug - "Way Too Sexy" Megan Thee Stallion - "Thot Shit"

Najlepsze nagranie dance/electro: Afrojack & David Guetta - "Hero" Ólafur Arnalds, Bonobo – "Loom" James Blake - "Before" Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs - "Heartbreak" Caribou - "You Can Do It" Rüfüs du Sol - "Alive" Tiësto - "The Business"

Najlepsza piosenka - rap: DMX, Jay-Z, Nas - "Bath Salts" Saweetie, Doja Cat - "Best Friend" Baby Keem, Kendrick Lamar - "Family Ties" Kanye West, Jay-Z - "Jail" J. Cole, 21 Savage & Morray – "​​My Life"

Najlepszy album - muzyka alternatywna: Fleet Foxes - "Shore" Halsey - "If I Can’t Have Love, I Want Power" Japanese Breakfast - "Jubilee" Arlo Parks - "Collapsed in Sunbeams" St. Vincent - "Daddy’s Home"

