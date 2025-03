Żona Gene'a Hackmana żyła dłużej, niż sądzono. Nowe informacje  

Betsy Arakawa najpewniej zmarła 12 lutego, kilka dni przed prawdopodobną datą zgonu swojego męża Gene'a Hackmana - informują śledczy z Santa Fe w Nowym Meksyku. Oznacza to, że żyła dłużej, niż dotychczas sądzono. Zgodnie z ustaleniami BBC pianistka krótko przed śmiercią próbowała też umówić się do lekarza, jednak nie dotarła już na wizytę.

Policja z Santa Fe przekazała nowe informacje w sprawie śmieci Betsy Arakawy, żony Gene'a Hackmana . Wynika z nich, że pianistka zmarła 12, a nie jak wcześniej sądzono 11 lutego. Służby poinformowały o połączeniach telefonicznych, jakie 65-latka 12 lutego wykonała do pobliskiego ośrodka zdrowia. Jeszcze przed południem zadzwoniła tam trzy razy. Po południu jej telefon zarejestrował jedno połączenie przychodzące, ale to oznaczono już jako nieodebrane - informują śledczy.

Zgodnie z ustaleniami BBC Arakawa kontaktowała się z ośrodkiem zdrowia Cloudberry Health w Sante Fe, by umówić się tam na wizytę. Jak wskazuje w rozmowie ze stacją dr Josiah Child z tej kliniki, 65-latka wspominała wówczas o pewnych objawach, ale te nie wskazywały one na bezpośrednie zagrożenie jej życia. - Wymieniliśmy kilka telefonów, by zapisać (Arakawę) na popołudnie, ale nie przyszła. Nasi pracownicy dzwonili do niej później kilka razy, ale nie otrzymali odpowiedzi - relacjonuje dr Child.