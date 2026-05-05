Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Gala Met 2026. Kto błyszczał na czerwonym dywanie?

|
Blake Lively
Gala Met 2026
Źródło: REUTERS
W Nowym Jorku po raz kolejny odbyła się charytatywna gala Met. Na czerwonym dywanie w oryginalnych strojach zaprezentowała się plejada gwiazd, między innymi Beyonce, Rihanna czy Madonna.

W poniedziałek w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku odbyła się coroczna gala Met, uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody i filantropii. Gala znów przyciągnęła czołowe postaci świata kultury i rozrywki, prezentujące niezwykłe kreacje. Impreza pozwoliła zebrać rekordową kwotę 42 mln dolarów, które mają zostać przeznaczone na konserwację i digitalizację zbiorów Costume Institute nowojorskiego muzeum, liczących ponad 33 tys. obiektów.

Kto pojawił się na gali Met 2026?

Tegoroczny motyw przewodni brzmiał "Sztuka kostiumu". Prezentowane kreacje, często o charakterze performance'u, nawiązywały bezpośrednio do historii sztuki, w tym klasycznego malarstwa i rzeźbiarstwa.

Na czerwonym dywanie pojawiła się między innymi piosenkarka Beyonce, która pełniła funkcję współprzewodniczącej gali wraz z aktorką Nicole Kidman, tenisistką Venus Williams oraz byłą redaktorką naczelną "Vogue'a" Anną Wintour. Na gali pojawili się też m.in. Rihanna, A$AP Rocky i Madonna, a także tenisistka Naomi Osaka.

Met Gala 2026
Anok Yai
Anok Yai
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Eileen Gu
Eileen Gu
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Tyla
Tyla
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Rihanna
Rihanna
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Janelle Monáe
Janelle Monáe
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Beyonce
Beyonce
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Lisa
Lisa
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Emily Blunt
Emily Blunt
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Cardi B
Cardi B
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Katy Perry
Katy Perry
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Suki Waterhouse
Suki Waterhouse
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
SZA
SZA
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Doechii
Doechii
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Blake Lively
Blake Lively
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Madonna
Madonna
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
María Zardoya
María Zardoya
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Adrien Brody
Adrien Brody
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Teyana Taylor
Teyana Taylor
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Tessa Thompson
Tessa Thompson
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Hunter Schafer
Hunter Schafer
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Naomi Osaka
Naomi Osaka
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP
Margot Robbie
Margot Robbie
Źródło: Sarah Yenesel/EPA/PAP

Byli również Sabrina Carpenter, Katy Perry czy Bad Bunny. Kostium piosenkarza sprawiał, że z trudem można było go rozpoznać - Portorykańczyk zaprezentował starszą wersję samego siebie.

Bad Bunny na Met Gala 2026
Bad Bunny na Met Gala 2026
Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Modelka i osobowość telewizyjna Heidi Klum przygotowała na galę kreację zainspirowaną słynną rzeźbą "La vestale velata" Raffaelle Montiego z 1847 roku. Jak napisała sama modelka, stylizacja ma zacierać granice między modą a sztuką. "Każde zagięcie, każdy kontur, każdy detal są celowe, oddając zarówno siłę, jak i miękkość, w sposób, który wydaje się niemal niemożliwy (do osiągnięcia). To jedyny w swoim rodzaju projekt, który nie tylko ozdabia ciało, ale wynosi je na wyżyny sztuki" - napisała na Instagramie.

Heidi Klum na gali Met w Nowym Jorku
Heidi Klum na gali Met w Nowym Jorku
Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Dla Beyonce z kolei pojawienie się na gali było powrotem na tę imprezę po dziesięciu latach. Piosenkarka przyprowadziła na imprezę swoją 14-letnią córkę, Blue Ivy, dla której był to debiut na tym wydarzeniu. - To wydaje się nierealne, bo moja córka tutaj jest. Wygląda tak pięknie. To niesamowite, że mogę to z nią przeżywać. Jest gotowa - podkreśliła Beyonce w rozmowie z magazynem "Vogue".

Jay-Z, Beyonce, Blue Ivy na Gali Met 2026
Jay-Z, Beyonce, Blue Ivy na Gali Met 2026
Źródło: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Na gali obecni byli także szef koncernu Amazon Jeff Bezos z żoną Lauren Sanchez-Bezos, którzy według mediów na cel zbiórki przekazali darowiznę wynoszącą 10 milionów dolarów. Jednocześnie objęli oni honorowe przewodnictwo nad tegorocznym wydarzeniem, co wywołało kontrowersje związane z nierównościami majątkowymi i prawami pracowników.

Gala w cieniu protestów

W trakcie gali kilka przecznic od Metropolitan Museum of Art grupa około 50 osób protestowała przeciw nierównościom społecznym oraz powiązaniom biznesowym sponsorów imprezy. Jedna osoba próbowała przedostać się przez policyjne bariery i dotrzeć w okolice czerwonego dywanu, została jednak szybko zatrzymana. Policja zapewniła, że mimo punktowych prób zakłócenia porządku, gala przebiegła zgodnie z planem.

To najważniejszy bal świata mody. O co chodzi w tegorocznym haśle Met Gali?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To najważniejszy bal świata mody. O co chodzi w tegorocznym haśle Met Gali?

Tomasz-Marcin Wrona

Redagował AM

Źródło: PAP, CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Sarah Yenesel/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAModaSztuka
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Nadal złe wiadomości dla kibiców Lakers
Najnowsze
Wypadek podczas wycinki drzew
Wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje mężczyzna
Szczecin
Matura z języka polskiego 2026
Kilkanaście egzaminów unieważnionych. Wiadomo dlaczego
Polska
Matematyka, lekcja, szkoła
To nie matura, ale... jak dobrze liczysz? Quiz matematyczny
Quizy
Premier Kanady Mark Carney. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, 3 maja 2026 r.
Premier Kanady o Europie. "Zdecydowana osobista opinia"
Świat
ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita
WARSZAWA
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
BIZNES
Marco Rubio
Rubio leci na "szczerą rozmowę" z papieżem. O polityce Trumpa
Świat
Pościg w tunelu pod Martwą Wisłą. Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Pościg w tunelu pod Martwą Wisłą. Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Trójmiasto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
BIZNES
Dzielnicowy zatrzymał nietrzeźwą kierującą
Kompletnie pijana wiozła dwójkę dzieci
Olsztyn
Wybita szyba w wagonie
Zdemolował wagon, bo "chciał rozładować emocje"
Szczecin
shutterstock_2117581991
"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?
BIZNES
poczobut minsk
"Czekają na mnie". Poczobut połączył się z Polakami na Białorusi
Świat
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Pierwsze komentarze po egzaminie z matematyki
Polska
Tragiczny wypadek pod Poddębicami. Nie żyje jedna osoba
Nie ustąpił pierwszeństwa i zginął. A 19-latek w szpitalu
Łódź
Kontrola biletów (zdj. ilustracyjne)
Od 16 lat jeździ bez biletu. Złapali go 125 razy. Kar nie płaci
Piotr Bakalarski
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Przeszukanie CBA w biurze posła. Jest wniosek o uchylenie immunitetu
Katowice
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
"Dobrze się ukrywała", ale udało się ją uwiecznić. Zorza nad Polską
METEO
alergia shutterstock_2754742337
"Marsz alergiczny". Jak alergia przeradza się w astmę?
Anna Bielecka
Zamknięta poczekalnia peronowa na stacji Warszawa Ursus
Leżał przy torach. Tajemnicza śmierć 16-latka
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje Lena Wojtaszek. Miała tylko 15 lat
EUROSPORT
Jechał hulajnogą pijany i w klapkach
Jechał hulajnogą pijany i w klapkach. Słono za to zapłacił
Wrocław
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
BIZNES
imageTitle
Szczęsny odrzucił ofertę "z czołowego klubu"
EUROSPORT
Reporterka "Washington Post" Hannah Natanson po ogłoszeniu nagrody za służbę publiczną
Oto laureaci Nagrody Pulitzera za rok 2026
Kultura i styl
Straż graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu
Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie
WARSZAWA
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
BIZNES
imageTitle
Szokujące zdjęcie po pechowym zderzeniu w Anglii
EUROSPORT
Sum pożarł nurogęś
Sum pożarł nurogęś. "Bez żadnego większego plusku, walki"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica