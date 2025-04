FKA Twigs odwołuje koncerty. Jest "zdruzgotana" 

FKA Twigs na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Brytyjska wokalista FKA Twigs poinformowała w sobotę o odwołaniu dziewięciu jej najbliższych koncertów, w tym występu na festiwalu Coachella w Kalifornii. Jako przyczynę anulacji artystka wskazała na "trwające problemy z wizą". Za wszystko przeprosiła swoich fanów. Ci nie kryją rozgoryczenia.

"Z powodu trwających problemów z wizą nie jestem w stanie zrealizować żadnego z zaplanowanych na kwiecień występów w Ameryce Północnej, w tym (na festiwalach - red.) (AXE) Ceremonia i Coachella" - napisała w sobotę na Instagramie FKA Twigs. Wokalista stwierdziła, że jest "zdruzgotana" i przeprosiła fanów.

"Wiem, że ta wiadomość dotyka wielu z was, którzy już zrobiliście sobie plany i wydaliście pieniądze, by zobaczyć te występy. Obiecuję, że pracuję nad przełożeniem tych terminów tak szybko, jak to możliwe" - napisała artystka. Brytyjka zapowiedziała też, że wróci z nowymi informacjami w sprawie koncertów, gdy tylko będzie to możliwe. Wśród anulowanych znalazły się zarówno występy w USA, jak i Meksyku.

FKA Twigs odwołuje koncerty

Jak zauważają internauci, wokalistka nie potrzebuje wizy, by móc dać koncert w Meksyku. Jako że nie jest to pierwszy raz, kiedy FKA Twigs odwołuje tam występ, miejscowi fani nie kryją rozgoryczenia. "To już trzeci raz. Po prostu powiedz, że nienawidzisz Meksyku", "Może i jesteś bardzo utalentowana, ale ciągle nas rozczarowujesz", "W tym momencie to już brak szacunku", "Fani w Meksyku nic dla ciebie nie znaczą" - piszą w komentarzach pod postem artystki.

Inni bronią jednak FKA Twigs. Przekonują, że problemy mogą dotknąć każdego, a odbycie podróży do Ameryki Północnej, by zrealizować tam wyłącznie wybrane koncerty, mogłoby być dla wokalistki i współpracujących z nią osób nieopłacalne. "Wiemy, że ta sytuacja jest poza twoją kontrolą", "Oto Ameryka Trumpa", "Jest mi tak przykro, ale wybaczam" - piszą.

W USA FKA Twigs miała zagrać na popularnym festiwalu Coachella w Kalifornii. Planowała też koncerty w miastach takich, jak San Francisco, Nowy Jork czy Chicago. W Meksyku Brytyjka miała zaś pojawić się na dwudniowej imprezie o nazwie AXE Ceremonia. Wydarzenie to ruszyło w sobotę. Jego drugi dzień został jednak odwołany. Doszło do tego niezależnie od wokalistki. Powodem był śmiertelny wypadek na terenie festiwalu. Jedna ze znajdujących się tam metalowych konstrukcji zawaliła się. Życie straciły dwie osoby.

FKA Twigs Źródło: Aurore Marechal/Abaca/PAP

FKA Twigs zaczęła karierę ponad 10 lat temu. Do jej największych hitów należą utwory, takie jak "Cellophane", "Two Weeks" czy "Home With You". Brytyjka zajmuje się także pisaniem tekstów i piosenek oraz tańcem.