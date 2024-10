W Halloween lubimy się bać i dobrze bawić. Oto zestawienie dziesięciu wyjątkowych filmów, obok których trudno przejść obojętnie. Jedne grozą wgniatają w fotel, inne wzruszają lub bawią. Wśród nich najlepsze horrory i thrillery, ale też kultowe obrazy dla całej rodziny - wszystkie do obejrzenia na platformie Max.

Lighthouse

"Lighthouse" to hipnotyczna opowieść z Robertem Pattinsonem i Willemem Dafoe w rolach dwóch latarników na odosobnionej wysepce u wybrzeży Nowej Anglii w latach 90. XIX wieku. Kiedy sztorm wyrzuca ich na niegościnny ląd, mężczyźni są zmuszeni stawić czoła tłumionej niechęci i narastającemu szaleństwu. Brytyjski "Guardian" przyznał dziełu Roberta Eggersa pięć gwiazdek w pięciogwiazdkowej skali, oceniając, że "niewiele filmów potrafi jednocześnie wywołać strach i ekscytację".

Willem Dafoe i Robert Pattinson w filmie "Lighthouse", reż. Robert Eggers (2019) mat. prasowe WBD

Martwe zło. Przebudzenie

"Martwe zło. Przebudzenie" to pokręcona opowieść o dwóch skłóconych siostrach, których spotkanie zostaje przerwane przez mroczne demony. Sytuacja zmusza kobiety do walki o przetrwanie, gdy stają w obliczu swojej rodziny. Horror z Lily Sullivan i Alyssą Sutherland w rolach głównych zyskał przychylność nie tylko widzów, ale i krytyki. W popularnym serwisie filmowym Rotten Tomatoes obraz Lee Cronina zebrał 85 proc. pozytywnych recenzji krytyków, był też nominowany m.in. do nagrody Saturn w kategorii najlepszy horror i najlepsza charakteryzacja.

"Martwe zło. Przebudzenie", reż. Lee Cronin (2022) mat. prasowe WBD

Halloween

W "Halloween" Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) konfrontuje się w końcu z Michaelem Myersem (James Jude Courtney), zamaskowaną postacią, która prześladuje ją, odkąd czterdzieści lat temu cudem umknęła przed jego morderczym szaleństwem w noc Halloween. Produkcja jest kontynuacją horroru "Halloween" z 1978 roku. Jamie Lee Curtis za rolę Laurie otrzymała nagrodę Saturn w kategorii najlepsza aktorka, ponadto film nominowany był w kategorii najlepszy horror.

"Halloween", reż. David Gordon Green (2018) mat. prasowe WBD

Milczenie owiec

"Milczeniu owiec" to legendarny thriller, który zdobył pięć Oscarów: dla najlepszego filmu, najlepszego scenariusza, najlepszej reżyserii oraz odtwórców dwóch głównych ról. Stażystka FBI (Jodie Foster) zostaje wyznaczona przez przełożonego do przesłuchania uwięzionego kanibalistycznego psychopaty, Hannibala Lectera (Anthony Hopkins), w nadziei, że pomoże on odkryć tożsamość nieuchwytnego seryjnego mordercy. Film jest adaptacją powieści Thomasa Harrisa pod tym samym tytułem.

"Milczenie owiec", reż. Jonathan Demme (1991) mat. prasowe WBD

Wizyta

"Wizyta" opowiada historię dwójki rodzeństwa, które zostaje wysłane na tydzień do domu dziadków. W miarę jak zachowanie starszych opiekunów staje się coraz bardziej niepokojące, dzieci zdają sobie sprawę, że ich szanse na powrót do domu robią się coraz mniejsze. "'Wizyta' jest tym, na co czekaliśmy" - napisał magazyn "Forbes" w recenzji horroru, oceniając go jako "doskonały".

"Wizyta", reż. M. Night Shyamalan (2015) mat. prasowe WBD

Pogromcy duchów

"Pogromcy duchów" to kultowa komedia grozy, która nie przestaje bawić. Trójka bezrobotnych parapsychologów, byłych pracowników nowojorskiego uniwersytetu, postanawia stworzyć profesjonalne przedsiębiorstwo pod nazwą "Pogromcy duchów". Początkowo nikt nie traktuje ich poważnie. Sytuacja ulega zmianie, gdy Nowy Jork zostaje opanowany przez ciemne moce. Wówczas okazuje się, że panowie Peter Venkman (Bill Murray), Egon Spengler (Harold Ramis) i Raymond Stantz (Dan Aykroyd) są jedynymi, którzy mogą ocalić miasto. Produkcja otrzymała dwie nominacje do Oscara - za najlepsze efekty specjalne i za najlepszą piosenkę: przebój "Ghostbusters" w wykonaniu Raya Parkera Jra.

"Pogromcy duchów", reż. Ivan Reitman (1984) mat. prasowe WBD

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" to obraz, w którym XVII-wieczny angielski rolnik boi się, że zostanie wygnany z kolonii przez władze kościoła, i wraz ze swoją żoną i piątką dzieci postanawia opuścić plantację. Celem ich podróży jest położone na uboczu gospodarstwo, które graniczy z ponurym lasem, gdzie czai się nieznane zło. Niemal od razu zaczyna dochodzić do dziwnych i niepokojących wydarzeń - zwierzęta okazują ludziom wrogość, nie udają się plony, jedno z dzieci znika, a drugie zostaje opętane przez diabła. Rośnie podejrzliwość i paranoja, a sytuacja rodziny staje się coraz bardziej dramatyczna.

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", reż. Robert Eggers (2015) mat. prasowe WBD

Sok z żuka

"Sok z żuka", czyli kultowa komedia Tima Burtona. Młode małżeństwo wprowadza się do nowo nabytego domu położonego w małym miasteczku. Uciekając przed bałaganem wielkiego miasta, znajdują tam spokój oraz czas dla siebie. Sielanka nie trwa jednak długo, gdyż giną w wypadku samochodowym. Ich dusze zostają uwięzione w domu. Z przyczyn proceduralnych administracja świata umarłych nakazuje im czekać ponad sto lat na sąd ostateczny. W tym czasie dom nieboszczyków kupuje bogata rodzina ekscentryków.

"Sok z żuka", reż. Tim Burton (1988) mat. prasowe WBD

Do ostatniej kości

"Do ostatniej kości" opowiada historię Maren (Taylor Russell) i Lee (Timothée Chalamet), którzy są wyrzutkami społecznymi. Dwójka młodych ludzi poszukuje własnej tożsamości i goni za pięknem w niebezpiecznym świecie, który nie może znieść tego, kim są. "Do ostatniej kości" jest filmem, który miesza obrzydzenie ze współczuciem, przypomina o empatii, ale też namawia do refleksji nad własną innością. Guadagnino stworzył obraz groteskowej podróży przez życie, w którym człowiek staje przed niejednym trudnym wyborem, a to wszystko przy doskonałej obsadzie.

Taylor Russell i Timothee Chalamet w "Do ostatniej kości", reż. Luca Guadagnino (2022) Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures/Warner Bros. Entertainment Polska

Teksańska masakra piłą mechaniczną

"Teksańska masakra piłą mechaniczną", czyli kultowy klasyk z 1974 roku, uznawany za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kinematografii. Kiedy Sally dowiaduje się, że grób jej dziadka mógł zostać zdewastowany, ona i jej brat Franklin wyruszają z przyjaciółmi, aby zbadać sprawę. Po przyjeździe na rodzinną farmę odkrywają mieszkającą w pobliżu grupę morderczych wyrzutków.

Filmy na Halloween w Max

Powyższa lista stanowi to jedynie mała część oferty Max na Halloween. Na platformie powstała specjalna podstrona tematyczna, na której znaleźć można nie tylko najlepsze na tę okazję filmy, ale również seriale i produkcje dokumentalne. Wśród nich takie tytuły jak wyprodukowany przez Quentina Tarantino "Hostel", "Miasteczko Salem", "Egzorcysta papieża", "Zakonnica", filmy z serii Scooby-Doo, seriale "The Walking Dead", "30 srebrników" i "Co robimy w ukryciu", a także dokumenty "Przeklęty dom w Amityville" czy "Strzeż się Slendermana".

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: tvn24.pl