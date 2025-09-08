Logo strona główna
Kultura i styl

Eurowizja bez Hiszpanii? "Trzeba będzie podjąć kroki"

Reprezentantka Hiszpanii - Melody
Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025 [wideo archiwalne]
Źródło: Reuters
Hiszpański minister kultury Ernest Urtasun w poniedziałek wyraził opinię na temat udziału Hiszpanii w przyszłorocznej edycji Eurowizji. W programie "La Hora de La 1" zasygnalizował, że jeżeli w konkursie udział weźmie Izrael, Hiszpania powinna się wycofać. 

Minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun jest kolejnym przedstawicielem rządu Pedra Sancheza, który zabrał głos w sprawie ewentualnego wycofania się Hiszpanii z Eurowizji. Sam hiszpański premier jeszcze w maju tego roku apelował do Europejskiej Sieci Nadawców (EBU), aby wykluczyć Izrael z udziału w Eurowizji. Hiszpania jest jednym z największych płatników netto w EBU i należy do Wielkiej Piątki - państw, które mają zagwarantowany udział w finale poszczególnej edycji Eurowizji. Pozostałe cztery to: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Jubileuszowa 70. edycja Konkursu Eurowizji odbędzie się w maju 2026 roku w Wiedniu.

Oto zwycięzca Eurowizji
Oto zwycięzca Eurowizji

Tomasz-Marcin Wrona

- Nie możemy normalizować udziału Izraela na forach międzynarodowych, udając, że nic się nie stało - ocenił Urtasun w poniedziałkowej rozmowie w programie "La hora de La 1".

Przedstawiciel rządu zapewnił, że ostateczna decyzja należy do TVE - hiszpańskiej telewizji publicznej. Urtasun dodał jednak, że "trzeba będzie podjąć kroki" takie jak wycofanie się z udziału, jeżeli Izrael nadal będzie mógł zgłaszać swoich kandydatów. Zwrócił uwagę, że wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a Espana (wyścig kolarski - red.) reprezentują państwa. W przypadku Eurowizji - jak ocenił minister - uczestniczy nie tylko "pojedynczy artysta", ale całe społeczeństwo. - Tak nie może być - zaznaczył.

Hiszpańskie media przypominają, że rząd w Madrycie naciska na EBU, aby wykluczyć Izrael z Eurowizji w podobny sposób, jak wykluczona została Rosja po ataku na Ukrainę w 2022 roku. 

Jeżeli hiszpański nadawca publiczny wycofa się z udziału w Eurowizji 2026, dołączy do nadawcy słoweńskiego, który zapowiedział już, że zbojkotuje konkurs, jeśli weźmie w nim udział Izrael.

Hiszpańskie embargo na handel z Izraelem

Rząd Hiszpanii, a szczególnie Sumar - mniejszościowy koalicjant, którego członkiem jest Urtasun - od dawna ostro krytykuje działania izraelskiej armii w Strefie Gazy.

W poniedziałek premier Pedro Sanchez ogłosił całkowite embargo na handel bronią z Izraelem w celu wywarcia presji na rząd Benjamina Netanjahu. Rząd Hiszpanii domaga się też od Unii Europejskiej bardziej zdecydowanych działań wobec Izraela, przypisując mu wywołanie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,3 tys. Palestyńczyków.

Od początku wojny ponad 90 procent domów w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Większość Palestyńczyków nie ma stałego i bezpiecznego miejsca do życia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy. To tak, jakby każdego dnia zabijano całą klasę

Hiszpania, podobnie jak Słowenia, uznała Palestynę wiosną 2024 roku.

"To coś więcej niż konkurs". Na czym polega fenomen Eurowizji?

"To coś więcej niż konkurs". Na czym polega fenomen Eurowizji?

Tomasz-Marcin Wrona
Oto wszyscy rywale Steczkowskiej

Oto wszyscy rywale Steczkowskiej

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: tmw/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl, TVE, El Mundo

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS

