Eurowizja 2022. Pierwszy półfinał. Kto zaśpiewa w finale?

Ruszył Konkurs Piosenki Eurowizji 2022. We wtorek w Turynie odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Na scenie wystąpili reprezentanci 17 krajów. Do sobotniego finału przeszli artyści ze Szwajcarii, Armenii, Islandii, Litwy, Portugalii, Norwegii, Grecji, Ukrainy, Mołdawii i Holandii.

Eurowizja 2022 - tydzień europejskiej muzyki

Prawa do organizacji tegorocznej Eurowizji uzyskali Włosi dzięki ubiegłorocznej wygranej zespołu Maneskin. Grupa, która w ciągu ostatnich miesięcy zdobyła ogromną popularność po obu stronach Atlantyku, wystąpi podczas sobotniego finału. Włosi postanowili zorganizować tegoroczną edycję konkursu pod hasłem "Sound of Beauty" ("Dźwięk piękna"). Oprawa wizualna Eurowizji inspirowana jest włoskimi ogrodami, wzorami cymatycznymi (cymantyka to nauka o kształtach fal akustycznych), a typografia nawiązuje do włoskiego nurtu projektowania plakatu z początku XX wieku.