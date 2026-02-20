Logo strona główna
Nie żyje aktor Eric Dane

Eric Dane
Eric Dane
Źródło: DAVID SWANSON/PAP/EPA
Amerykański aktor Eric Dane, znany między innymi z seriali "Chirurdzy" i "Euforia", zmarł w wieku 53 lat. Przyczyną śmierci była choroba, z którą zmagał się gwiazdor, a o której dowiedział się niespełna rok przed śmiercią.

"Spędził ostatnie dni w otoczeniu najbliższych przyjaciół, oddanej żony i dwóch córek, które były centrum jego świata" - przekazali przedstawiciele artysty, zaznaczając jego zaangażowanie w walkę o większą świadomość i badania nad ALS. O tym, że choruje na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), aktor dowiedział się w kwietniu zeszłego roku.

Dane był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich seriali medycznych. Zdobył popularność jako dr Mark Sloan - "McSteamy" - w "Chirurgach", gdzie występował w latach 2006-2012 i gościnnie w 2021 roku. Później wcielił się w Cala Jacobsa w serialu HBO "Euforia" oraz kapitana Toma Chandlera w "Ostatnim okręcie"

- Możecie mnie znać z telewizji, gdzie gram lekarza. Dziś jestem tu jako pacjent walczący z ALS - mówił aktor w czerwcu 2025 roku w Waszyngtonie. Jesienią otrzymał tytuł rzecznika roku ALS Network.

Eric Dane
Eric Dane
Źródło: Lionsgate/Avalon/PAP

Kariera aktorska Erica Dane'a

Polscy widzowie znają Dane'a między innymi z "Chirurgów" ("Grey's Anatomy"), "Euforii" ("Euphoria"), "Ostatniego okrętu" ("The Last Ship") oraz "X-Men: Ostatni bastion" ("X-Men: The Last Stand"). Rola Multiple Mana z serii X-Men ugruntowała jego status ikony popkultury przełomu dekad.

Na tę chorobę cierpi Witold Waszczykowski. Czym jest ALS?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na tę chorobę cierpi Witold Waszczykowski. Czym jest ALS?

Piotr Wójcik

Pod koniec 2026 roku ma ukazać się wspomnieniowa książka aktora "Book of Days". - Chcę uchwycić chwile, które mnie ukształtowały (…). Jeśli to pomoże komuś odnaleźć sens, warto opowiedzieć tę historię - mówił.

Eric Dane pozostawił żonę Rebeccę Gayheart i dwie córki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DAVID SWANSON/PAP/EPA

