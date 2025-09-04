Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Monika Olejnik laureatką nagrody dla Twórcy Ponadczasowego. "Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"

Monika Olejnik 1
Monika Olejnik oferuje chustę i śniadanie
Źródło: TVN24
Monika Olejnik została laureatką nagrody specjalnej w kategorii Twórca Ponadczasowy na Elle Style Awards 2025. Dziennikarka TVN24 pochwaliła się statuetką w mediach społecznościowych.

14. edycja konkursu ELLE Style Awards rozstała rozstrzygnięta w środę 3 września. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: Ikona Stylu, Marka Roku, Model(ka) Roku, Fotograf(ka) Roku, Odkrycie Roku oraz Sukces Międzynarodowy. W tym roku przyznano także nagrodę specjalną - dla Twórcy Ponadczasowego, której laureatką została Monika Olejnik.

"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom" - napisał magazyn na Instagramie o dziennikarce TVN24.

Monika Olejnik pochwaliła się statuetką na Instagramie

Dziennikarka podziękowała za nagrodę we wpisie na Instagramie. "Dziękuję za wspaniałą i ważną nagrodę Elle Style Awards 2025. Wielkie Dzięki za docenienie mojego manifestu #ManifestMoniki "w każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy #StopHejt #StopPrzemocy" - napisała. Olejnik podziękowała też za szacunek dla jej pracy w TVN24 i za uhonorowanie jej aktywności w mediach społecznościowych.

"Nagroda "Twórca Ponadczasowy" jest dla mnie bardzo ważna! Jestem wdzięczna redakcji Elle Polska za możliwość przypomnienia mojego apelu "badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" - dodała.

Monika Olejnik od 28 lat prowadzi "Kropkę nad i" - po raz pierwszy została wyemitowana 3 października 1997 roku. Od 2006 roku program jest nadawany od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN24. Poza "Kropką" Monika Olejnik realizuje także autorski cykl "Monika Olejnik. Otwarcie". W jego ramach rozmawia z ludźmi ze świata kultury, nauki i sportu. Wszystkie jego odcinki można oglądać w TVN24+.

OGLĄDAJ: Zagrał Chopina, teraz "nie może od niego uciec". "Ćwiczę codziennie"
pc

Zagrał Chopina, teraz "nie może od niego uciec". "Ćwiczę codziennie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//mro

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Monika Olejnik
Czytaj także:
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Polska
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury
Poznań
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 
Polska
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Zniszczył wiatę
Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze
Lublin
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES
Jak działa terapia CAR-T. Grafika ilustracyjna
Rośnie grupa osób z nowotworami krwi. Czy Krajowa Sieć Hematologiczna odpowie na ich potrzeby?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica