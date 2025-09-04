Monika Olejnik oferuje chustę i śniadanie Źródło: TVN24

14. edycja konkursu ELLE Style Awards rozstała rozstrzygnięta w środę 3 września. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: Ikona Stylu, Marka Roku, Model(ka) Roku, Fotograf(ka) Roku, Odkrycie Roku oraz Sukces Międzynarodowy. W tym roku przyznano także nagrodę specjalną - dla Twórcy Ponadczasowego, której laureatką została Monika Olejnik.

"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom" - napisał magazyn na Instagramie o dziennikarce TVN24.

Monika Olejnik pochwaliła się statuetką na Instagramie

Dziennikarka podziękowała za nagrodę we wpisie na Instagramie. "Dziękuję za wspaniałą i ważną nagrodę Elle Style Awards 2025. Wielkie Dzięki za docenienie mojego manifestu #ManifestMoniki "w każdej chwili w dzień, w każdej chwili w nocy #StopHejt #StopPrzemocy" - napisała. Olejnik podziękowała też za szacunek dla jej pracy w TVN24 i za uhonorowanie jej aktywności w mediach społecznościowych.

"Nagroda "Twórca Ponadczasowy" jest dla mnie bardzo ważna! Jestem wdzięczna redakcji Elle Polska za możliwość przypomnienia mojego apelu "badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" - dodała.

Monika Olejnik od 28 lat prowadzi "Kropkę nad i" - po raz pierwszy została wyemitowana 3 października 1997 roku. Od 2006 roku program jest nadawany od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN24. Poza "Kropką" Monika Olejnik realizuje także autorski cykl "Monika Olejnik. Otwarcie". W jego ramach rozmawia z ludźmi ze świata kultury, nauki i sportu. Wszystkie jego odcinki można oglądać w TVN24+.

