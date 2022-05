Ed Sheeran i ukraiński zespół Antytila nagrali wyjątkowy teledysk. Część zdjęć powstała na froncie

Antytila to jeden z najpopularniejszych ukraińskich zespołów. Jego ostatni album ukazał się kilka dni po wybuchu wojny. Gdy muzycy usłyszeli o organizowanym w Birmingham charytatywnym koncercie na rzecz Ukrainy, również zapragnęli wziąć w nim udział. Zdalnie, z broniącego się przed Rosją Kijowa. Taką propozycję za pośrednictwem filmu na TikToku skierowali do mającego wystąpić na koncercie Eda Sheerana.

Członkowie Antytili byli już jednak aktywnie zaangażowani w działania wojenne i organizatorzy wydarzenia nie zgodzili się na ich występ, by uniknąć "militarnych powiązań". Do muzyków – też na TikToku – odezwał się za to sam Ed Sheeran. Gdy artysta zapoznał się z twórczością Ukraińców, zaproponował im współpracę. A konkretnie nagranie nowego fragmentu utworu "2step". Zaledwie parę tygodni temu ukazał się teledysk do jego wersji z udziałem rapera Lil Baby. Zdjęcia do klipu kręcono w Kijowie w 2021 r.