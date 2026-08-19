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Zrobiła to jako pierwsza Polka. Postawiła na tradycję

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Diiya w studio Colors
Diiya "Lipka Drill" - fragment teledysku
Źródło wideo: YouTube/Diiya
Źródło zdj. gł.: materiały prasowe / Young World
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Billie Eilish, Doja Cat, Jorja Smith, Olivia Dean, a teraz po raz pierwszy artystka z Polski. 22-letnia Diiya wystąpiła w Colors, jednym z najbardziej rozpoznawalnych internetowych formatów muzycznych na świecie. Zaśpiewała po polsku – własną wersję tradycyjnej "Lipki". - To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę reprezentować nasz kraj na międzynarodowej scenie z naszym rodzimym folkiem – mówi tvn24.pl.

Colors od 2016 roku zaprasza artystów do minimalistycznego studia, którego znakiem rozpoznawczym jest jednobarwne tło. W kultowym cyklu na YouTube można obejrzeć blisko dwa tysiące występów, które zgromadziły łącznie około 3,4 miliarda odtworzeń. W Colors występowali m.in. Billie Eilish, Doja Cat, Jorja Smith, Olivia Dean, Alicia Keys czy Chaka Khan.

Pierwszą Polką, która została zaproszona do udziału w nagraniach Colors, jest 22-letnia Diiya, czyli Klaudia Opoka. A wyjątkowości całej sprawie nadaje fakt, że zaśpiewała własną wersję tradycyjnej pieśni ludowej "Lipka".

Diiya w studio Colors
Diiya w studio Colors
Źródło zdjęcia: materiały prasowe / Young World

Diiya: nie spodziewałam się, że Colors jest w Polsce aż tak popularne

- Colors skontaktowali się z nami już mniej więcej cztery miesiące temu, a do samego nagrania doszło w maju, czyli trzy miesiące temu. Przez ten czas musieliśmy utrzymywać wszystko w tajemnicy - zdradza w rozmowie z tvn24.pl Diiya. - Było to dla mnie ogromne zaskoczenie, że sami się odezwali - dodaje.

- To dla mnie wielki zaszczyt, wyróżnienie i duma - wszystko w jednym - że jestem tą pierwszą z Polski; że mogę reprezentować nasz kraj na międzynarodowej scenie po polsku, z naszym rodzimym folkiem - zaznacza wokalistka.

Wyjaśnia, że to Colors zaproponowali, żeby wykonała singiel "Lipka Drill".

Premiera nagrania w ramach Colors odbyła się w poniedziałek 10 sierpnia. Czy ta współpraca zmieniła coś w życiu artystki? - Przede wszystkim największym zaskoczeniem było dla mnie ogromne wsparcie od fanów. Tylko w dwa pierwsze dni nagranie w mediach społecznościowych odtworzono łącznie 10 milionów razy. Nie spodziewałam się, że Colors jest w Polsce aż tak popularne. To było cudowne wsparcie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam, a za które chcę się odwdzięczyć nowym materiałem - deklaruje piosenkarka.

Diiya: musiałam nauczyć się śpiewać delikatniej

Piosenkarka debiutowała w 2021 roku popowym singlem "Trochę dłużej", ale ostatecznie zdecydowała się budować karierę wokół folkowych brzmień. - Mam korzenie folkowe, góralskie - moja prababcia jest góralką. W portalach społecznościowych publikowałam nagrania folkowe - jak na przykład "W moim ogródecku" czy "Lipkę" - i ludziom bardzo się to podobało. Uznałam, że warto w to pójść. Tym bardziej, że to dla mnie bardzo naturalny obszar muzyki, który dobrze czuję. Miałam też ogromne wsparcie od osób, które mnie słuchały i do tego zachęcały. Ponadto kocham polską kulturę, cenię nasze tradycje - tłumaczy.

Pochodząca z Jarosławia (Podkarpacie) Diiya, pierwsze wokalne kroki stawiała w szkolnych zespołach, z którymi występowała na wiejskich imprezach: dożynkach, festynach. - Występowałyśmy z koleżankami ze szkoły podstawowej, śpiewałyśmy różne piosenki ludowe. Nigdy nie był to jednak oficjalny zespół ludowy - dodaje.

Diiya obdarzona jest wyjątkowym głosem, który pozwala jej na piękny słowiański biały śpiew. To technika wokalna charakterystyczna dla muzyki ludowej, polegająca na wykorzystaniu pewnej formy krzyku do wydobywania melodii.

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Tribbs, Ardo, Jake Alva feat. Diiya "W Moim Ogródecku" - fragment teledysku
Źródło: YouTube/Diiya

Tego, żeby jak najlepiej wykorzystać wrodzony talent, uczyła się przez kilka lat u różnych nauczycielek. - Te mocne, wysokie dźwięki miałam w sobie od zawsze. W trakcie zajęć wokalnych musiałam nauczyć się śpiewać nieco delikatniej, żeby odpowiednio łączyć ze sobą poszczególne rejestry - wspomina.

Choć piosenkarka jest jeszcze przed premiera debiutanckiego albumu, na koncie ma 15 singli, w tym dwa, które zyskały status złotych płyt. Pierwszym z nich była "Naiwna dziewucha" z 2024 roku, która dostała się do zestawienia najczęściej wyświetlanych nagrań na YouTube w Polsce. Drugim jej złotym singlem jest "W moim ogródecku", który nagrała w zeszłym roku wspólnie z Tribbsem, Artem oraz Jakem Alvą. To połączenie folku i brzmień elektronicznych.

Czy w najbliższym czasie Diiya zadebiutuje z albumem? - Album jeszcze nie, raczej będzie to EP-ka. Szykuje się zamknięcie pewnego etapu, jego podsumowanie właśnie w postaci EP-ki. Ukaże się niebawem - zapowiada.

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Śpiewa po polsku, usłyszał ją świat. "Sami się odezwali"
Źródło: "Fakty" TVN

Redagowała Katarzyna Guzik

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MuzykaPodkarpaciekoncert
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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