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Kultura i styl

David Hockney nie żyje

David Hockney
David Hockney
Źródło zdj. gł.: Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images
David Hockney nie żyje - poinformowały brytyjskie media. Słynny malarz i rysownik miał 88 lat. "Był ulubionym artystą Wielkiej Brytanii" - napisało BBC.

Legendarny brytyjski artysta David Hockney nie żyje - w piątek podały brytyjskie media. Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa malarza Erica Bolton.

"Słynny brytyjski artysta David Hockney, jedna z najważniejszych postaci sztuki współczesnej zarówno XX, jak i XXI wieku zmarł spokojnie w swoim domu 11 czerwca 2026 roku, na miesiąc przed swoimi 89. urodzinami" - brzmi oświadczenie rzeczniczki, cytowane przez BBC. 

Hockney był najbardziej znany ze swoich obrazów przedstawiających baseny. Jest autorem jednych z najbardziej znanych dzieł malarstwa współczesnego, jak "The Splash" czy "Pool with Two Figures".

Kim był David Hockney?

Hockney urodził się w Bradford w 1937 roku jako czwarte z piątki dzieci w, jak sam określał, "radykalnie robotniczej rodzinie". Jak przypomniał "Guardian", rodzice wspierali wczesne artystyczne zdolności syna. Studiował sztukę w Bradford College i sprzedał swój pierwszy obraz - portret ojca - za 10 funtów na wystawie Yorkshire Artists Exhibition w 1957 roku. Dwa lata później rozpoczął studia w londyńskim Royal College of Art.

"Był ulubionym artystą Wielkiej Brytanii, a także człowiekiem o zdecydowanych poglądach, wyrażanych z charakterystycznym akcentem z Yorkshire" - napisało BBC. "Był geniuszem praktycznie w każdej dziedzinie sztuki - tworzył przy użyciu farb, fotografii i iPadów. Zajmował się akwafortą, litografią, a nawet witrażami - równie swobodnie poruszał się w świecie wielkich scenografii operowych, jak i w intymnej przestrzeni rysunku piórem i tuszem" - dodała stacja.

W 2018 roku jeden z jego obrazów - "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" - został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za prawie 70 milionów funtów. Była to rekordowa kwota sprzedaży dzieła żyjącego artysty.

Źródło: BBC, "The Guardian"
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Tagi:
Wielka Brytaniamalarstwo
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