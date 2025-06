Neurolożka dr n. med. Anna Filipek-Gliszczyńska o chorobie, na którą cierpi Bruce Willis Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Ze względów zdrowotnych Bruce Willis wycofał się z aktorstwa w 2022 roku.

Rumer Willis wspomina w nowym wpisie m.in. o relacji swojej córki ze słynnym dziadkiem.

Żona aktora, Emma Heming Willis przyznała, że odczuwa "głęboki smutek" z powodu sytuacji, w której się znalazł.

"Dzisiaj jest mi ciężko, czuję głęboki ból w sercu, gdy chcę z tobą porozmawiać i opowiedzieć ci o wszystkim, co robię i co dzieje się w moim życiu" - przekazała najstarsza córka Bruce'a Willisa w niedzielnym wpisie na Instagramie. Dzień Ojca obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych 15 czerwca.

"Chciałabym cię przytulić i zapytać o twoje życie, twoje opowieści, problemy i sukcesy. Żałuję, że nie zadałam ci więcej pytań, kiedy jeszcze mogłeś mi o wszystkim opowiedzieć. Ale wiem, że nie chciałabyś, żebym była dziś smutna, więc postaram się po prostu być wdzięczną, przypominając sobie, jak wielkie mam szczęście, że jesteś moim tatą i że nadal jesteś ze mną, że nadal mogę Cię przytulać, całować w policzek i głaskać po głowie, że mogę ci wiele opowiedzieć" - kontynuowała Rumer Willis.

W dalszej części wpisu 36-latka wspomniała o swojej dwuletniej córce Louetcie - wnuczce Bruce'a Willisa i Demi Moore. "Mogę patrzeć, jak Twoje oczy błyszczą, gdy widzisz Louettę. Będę wdzięczna za każdą chwilę spędzoną z Tobą. Kocham cię tak bardzo, tato. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Przesyłam dużo miłości wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji lub stracili swoich ojców, samotnym mamom, które są również ojcami, przyszłemu tacie mojego dziecka..." - zakończyła wpis.

Żona Bruce'a Willisa o "wielu emocjach"

Również żona słynnego aktora, Emma Heming Willis, opublikowała w niedzielę wpis na Instagramie. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca wszystkim ojcom żyjącym z niepełnosprawnością lub chorobą, którzy są obecni w każdy możliwy sposób, oraz dzieciom, które są obecne dla nich" - napisała modelka i aktorka.

Do wpisu dołączyła zdjęcie męża z jedną z ich córek, 13-letnią Mabel Ray. "To zdjęcie mówi tak wiele. Miłość się pogłębia. Dostosowuje się. Pozostaje, nawet gdy wszystko inne się zmienia" - czytamy. "Ale szczerze mówiąc, te symboliczne dni wywołują we mnie wiele emocji. Dzisiaj odczuwam głęboki smutek. Z całego serca pragnę, aby jego sytuacja wyglądała inaczej, a życie naszej rodziny było łatwiejsze" - przyznała Heming Willis. W dalszej części wpisu pisze o godzeniu się z obecną sytuacją. "Naprzód" - podsumowała.

Bruce Willis zakończył karierę aktorską w 2022 roku. W lutym 2023 roku rodzina aktora poinformowała, że "jego stan się pogorszył", a choroba, z którą się zmaga, to otępienie czołowo-skroniowe. Później o stanie zdrowia publicznie mówiła między innymi jego była żona Demi Moore. - Biorąc pod uwagę okoliczności, (Bruce - red.) jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu - wskazała w CNN w grudniu 2024 roku.

Dowiedz się więcej: Córka Bruce'a Willisa o stanie zdrowia ojca