Coldplay odwołuje koncerty. Chris Martin ma problemy ze zdrowiem, "lekarze nakazali, by odpoczywał"

"Ze względu na poważną infekcję płuc, lekarze stanowczo nakazali Chrisowi, by przez następne trzy tygodnie odpoczywał" - poinformowała grupa Coldplay na swojej stronie internetowej. Zespół odwołał osiem najbliższych koncertów.

Członkowie zespołu Coldplay przebywają obecnie w Ameryce Południowej, gdzie odbywają się koncerty w ramach ich ogólnoświatowej trasy promującej album "Music of the Spheres". Po raz ostatni muzycy zagrali 24 września w stolicy Chile, Santiago. 11 października mieli wystąpić w Brazylii. Grupa "z głębokim żalem" poinformowała jednak w opublikowanym w czwartek oświadczeniu, że koncert nie dojdzie do skutku.

"Zostaliśmy zmuszeni do przełożenia naszych nadchodzących występów w Rio de Janeiro i São Paulo na początek 2023 roku. Ze względu na poważną infekcję płuc, lekarze stanowczo nakazali Chrisowi, by przez następne trzy tygodnie odpoczywał" - wyjaśniono w oświadczeniu.

Chris Martin, lider zespołu Coldplay Shutterstock

W jego dalszej części dodano, że zespół pracuje "tak szybko, jak to możliwe", by ustalić nowe daty ośmiu brazylijskich koncertów, które zostały przełożone. "Jesteśmy optymistami, liczymy, że Chris szybko wróci do zdrowia i wkrótce będziemy mogli wznowić koncertowanie" - czytamy w zakończeniu komunikatu.

Coldplay - trasa "Music of the Spheres"

Tour "Music of the Spheres" ma potrwać do lipca, w przyszłym roku Coldplay wróci do Europy. Zagra m.in. w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Danii czy Szwecji. W lipcu tego roku brytyjski zespół wystąpił na warszawskim Stadionie Narodowym, był to jego trzeci koncert w Polsce.

Autor:kgo//az

Źródło: CNN