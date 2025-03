Nolan kręci "Odyseję", wyciekły informacje o obsadzie. Co wiemy

"Oppenheimer" Christophera Nolana triumfował na oscarowej gali 2024 r. Źródło: United International Pictures Poland

"Odyseja" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów przyszłego roku. Christopher Nolan mierzy się z klasyką literacką, przenosząc na ekran epos Homera "Odyseja". Jeśli potwierdzą się opublikowane przez World of Reel informacje, to oprócz Matta Damona w roli Odyseusza, w filmie zobaczymy też Anne Hathaway w roli Penelopy i Toma Hollanda jako Telemacha. A wiemy jeszcze więcej.

Jak donosi Word of Reel, podczas trwających właśnie zdjęć w Grecji, do tamtejszych mediów wyciekła lista obsady najnowszej produkcji. Amerykański portal - słynący z błyskawicznego pozyskiwania informacji dotyczących hollywoodzkich produkcji - opublikował jej zawartość.

Producenci filmu nie odnieśli się w żaden sposób do opublikowanych informacji, ale jak dotąd "gorące newsy" podawane przez portal, pokrywały się z faktami. (Tak było m.in. w przypadku obsady "Oppenheimera" Nolana czy "Gladiatora 2" Ridleya Scotta).

Anne Hathaway zagrać ma Penelopę, czekającą na powrót Odyseusza Źródło: Jeff Kravitz/FilmMagic/GettyImages

Hathaway jako Penelopa, Holland jako Telemach?

Według doniesień World of Reel w żonę Odyseusza - Penelopę - czekającą na jego powrót przez dwie dekady, wcieli się Anne Hathaway. Będąca w "Odysei" wzorem wiernej żony Penelopa, zwodzi ubiegających się o jej rękę aż 108 zalotników, którzy chcą ją poślubić i przejąć władzę nad Itaką.

Z kolei ich dorosłego, już 20-letniego syna, Telemacha zagrać ma Tom Holland. Do sieci wyciekły zrobione przez paparazzi zdjęcia z ukrycia, na których widać pracę Hollanda na planie. Ponieważ Telemach jest bohaterem czterech pierwszych ksiąg "Odysei", potwierdzałoby to fakt, że najwyraźniej Nolan dokonuje adaptacji dzieła Homera, trzymając się chronologii oryginału.

Dalsze ujawnione informacje wymieniają Zendayę jako odtwórczynię roli bogini Ateny. Kto pamięta "Odyseję" ten wie, że to właśnie Atena - bogini mądrości, sztuki i sprawiedliwej wojny - namówiła Telemacha, by ruszył szukać ojca.

Jako piękną Kirke - wróżbitkę i czarodziejkę - zobaczymy prawdopodobnie Charlize Theron. U Homera przetrzymywała ona powracającego spod Troi Odyseusza na swojej wyspie przez długie miesiące i zamieniła jego towarzyszy w świnie. Urodziła mu również syna Telegonosa.

Lupita Nyong'o wcielić ma się w Klitajmestrę, żonę Agamemnona. Tego ostatniego zagrać ma Benny Safdie. (Pamiętamy go z "Oppenheimera", gdzie wcielił się w fizyka Edward Tellera).

Tyle na temat obsady ujawnionej w World od Reel. Wciąż nie wiemy jednak, w kogo wcielają się m.in. takie gwiazdy jak Robert Pattinson, Mia Goth, Elliot Page, Jon Bernthal, John Leguizamo, Samantha Morton czy Bill Irwin. Nie wiadomo też, kto zagra np. nimfę Kalipso, która więziła Odyseusza zakochana bez pamięci.

Matt Damon zagra postać najważniejszą - Odyseusza Źródło: Bruce Glikas/WireImage/GettyImages

Co wiadomo o filmie Nolana?

Według sukcesywnie serwowanych nam od roku informacji, "Odyseja" ma być najbardziej widowiskowym i najdroższym z dotychczasowych dzieł Christophera Nolana. Koszty filmu - kręconego jak zwykle u tego reżysera w IMAX-ie - mają wynieść około 250 milionów dolarów.

Z oficjalnych informacji wiadomo, że zdjęcia kręcone są w Grecji, a ekipa ma już za sobą pracę na planie w Maroko. Później mają się przenieść w regiony Sycylii, a konkretnie na wyspę Favignana. Planowane są również zdjęcia w Wielkiej Brytanii. Jak zwykle w filmach Nolana rolę operatora pełni Holender Hoyte van Hoytema.

Studio Universal, dla którego Nolan realizuje "Odyseję", opisało film jako "mityczną epopeję akcji". Sam Nolan podkreśla, że podchodzi do oryginału literackiego "z wielkim szacunkiem". Znamienne, że na portalu imdb w rubryce "scenariusz" , czytamy: "Homer, Christopher Nolan". Muzykę do filmu komponuje Ludwig Göransson, który ma już na koncie dwa Oscary: za muzykę do "Czarnej Pantery" (2018) oraz właśnie za film Nolana "Oppenheimer" (2023).

Zendaya wcielić ma się w boginię Atenę Źródło: Hubert Boesl/PAP

Słowo o oryginale

"Odyseja" to słynny epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej, ustnej tradycji epickiej, spisany przypuszczalnie w VIII wieku p.n.e. Składa się z 24 ksiąg (pieśni). Akcja "Odysei" rozpoczyna się dziesięć lat po zakończeniu wojny trojańskiej, kiedy Odyseusz nadal nie powrócił do Itaki, a jego królestwo jest zagrożone przez zalotników (w liczbie 108), którzy chcą poślubić jego żonę Penelopę. Zaniepokojony ich obecnością, 20-letni Telemach postanawia wyruszyć na poszukiwania ojca. Otrzymuje wsparcie od bogini Ateny, która prowadzi go do przyjaciół Odyseusza z wojny trojańskiej.

Tymczasem Odyseusz, prześladowany przez Posejdona, błąka się po morzu kolejne dziesięć lat i zmaga się z czarami, własnymi słabościami oraz z nieprzychylnością bogów. "Odyseja" jest wypełniona wątkami fantastycznymi, jak np. pobyt Odyseusza w królestwie umarłych czy w jaskini Cyklopa. Sporą część eposu wypełniają też jego związki z napotkanymi kobietami - czarodziejka Kirke, nimfa Kalipso - które próbują zatrzymać go przy sobie, wbrew jego pragnieniu powrotu do Itaki.

Ostatecznie Odyseusz dociera do domu i z pomocą Telemacha dokonuje rzezi na zalotnikach Penelopy. Pokój wraca do Itaki po interwencji Ateny.

Premierę filmu "Odyseja" zaplanowano na 17 lipca 2026 roku.