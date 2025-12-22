Chris Rea Źródło: Ingo Wagner/PAP

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego Chrisa. Odszedł dziś w spokoju w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczony przez rodzinę" - cytuje rzecznika BBC. "

Muzyk, autor kultowej piosenki świątecznej "Driving Home For Christmas" zmarł w wieku 74 lat.

Chris Rea Źródło: Michal Krumphanzl/PAP

Chris Rea nie żyje

Christopher Anton Rea urodził się w 1951 roku w Middlesbrough w północno-wschodniej Anglii. Był synem Włocha i Irlandki. BBC wspomina, że muzyk "spędzał niezliczone godziny w drodze, a jego pasja do samochodów i jazdy nimi była inspiracją dla wielu jego utworów".

Popularność zdobył na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Nagrał w sumie 25 solowych albumów, z których dwa znalazły się na szczycie brytyjskiej listy przebojów: "The Road To Hell" w 1989 roku i "Auberge" w 1991 roku. Artysta znany był z charakterystycznego, zachrypniętego głosu i gry na gitarze typu slide.

Chris Rea Źródło: Roman Vondrous/PAP

Szacuje się, że sprzedał w sumie 40 milionów płyt na całym świecie.