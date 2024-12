Nowe informacje o stanie zdrowia Bruce'a Willisa

Jest on obecnie w bardzo stabilnym miejscu - powiedziała Demi Moore, spytana w studiu CNN o stan zdrowia Bruce'a Willisa. W ubiegłym roku u aktora zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe, jedną z form demencji. Od czasu postawienia diagnozy cieszy się on niezmiennym wsparciem Moore, swojej byłej żony.

Demi Moore o chorobie Bruce'a Willisa

- Biorąc pod uwagę okoliczności, (Bruce) jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu - odparła Moore. Aktorka dodała, że choć "mówiła to już wcześniej", chce jeszcze raz podkreślić, jak ważnym jest, by przyjmować chorych na demencję takimi, jakimi aktualnie są, a wtedy płynie z tego "miłość i radość". - Oczywiście to jest bardzo trudne i nikomu bym tego nie życzyła, wiele się traci, ale jest też wielkie piękno i dary, które mogą z tego przychodzić - mówiła.