Ubezwłasnowolniona Britney Spears chce pozbawić ojca wpływu na swe życie i finanse

Britney Spears od ponad 12 lat pozostaje ubezwłasnowolniona, a oficjalnym kuratorem piosenkarki jest jej ojciec James. Z wnioskiem o odebranie mu kontroli nad wieloma aspektami jej życia prywatnego i zawodowego piosenkarka zwróciła się we wtorek do sądu.

W styczniu 2008 roku Britney Spears w związku z trudnościami psychicznymi i załamaniem nerwowym została sądownie ubezwłasnowolniona, a kuratelę przyznano jej ojcu Jamesowi oraz prawnikowi Andrew Walletowi. Ten drugi zrzekł się kurateli w marcu 2019 roku. Od tego czasu James Spears stał się jedynym oficjalnym zarządcą majątku piosenkarki, z prawem do wpływania także na decyzje związane z jej życiem prywatnym.

Piosenkarka kontra ojciec

Z wnioskiem o zmianę zasad sprawowania kurateli 38-letnia Britney Spears zwróciła się obecnie do sądu. W dokumentach sądowych, cytowanych przez BBC News, miała napisać, że jest stanowczo przeciwna powrotowi Jamesa Spearsa do tej roli. Portal ABC News wyjaśnia, że piosenkarka chce, aby to Jodi Montgomery przejęła kontrolę. Piosenkarka chce także, aby zarządzanie jej finansami przekazać "wykwalifikowanemu powiernikowi korporacyjnemu".