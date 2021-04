Britney Spears chce osobiście zabrać głos przed sądem. Wyznaczono termin rozprawy

Amerykańska gwiazda muzyki pop Britney Spears osobiście zabierze głos przed sądem, który w czerwcu zajmie się zasadami sprawowania kurateli nad artystką. Zgodę na to wydał sąd w Los Angeles. 39-letnia Spears od 2008 roku jest ubezwłasnowolniona, a kuratelę nad nią sprawuje jej ojciec James oraz spółka finansowa, która kieruje jej finansami. Piosenkarka rzadko bierze udział w rozprawach sądowych oraz nie komentuje publicznie ustaleń prawników - zwróciła uwagę agencja Reutera.

- Moja klientka poprosiła o posiedzenie sądu, na którym osobiście będzie mogła zwrócić się do sądu – przekazał we wtorek prawnik piosenkarki Samuel Ingham. Dodał, że Spears chciała, by rozprawa odbyła się w trybie przyspieszonym.