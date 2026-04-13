Kultura i styl

Media: Britney Spears dobrowolnie zgłosiła się na odwyk

Britney Spears wyda biografię
Britney Spears - wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Gwiazda muzyki pop została w ubiegłym miesiącu zatrzymana przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu. Jak przekazał jej przedstawiciel, teraz zdecydowała się na dobrowolne leczenie.

Britney Spears w niedzielę dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka leczenia uzależnień - poinformował portal "The Hollywood Repoter" powołując się na informacje pełnomocnika piosenkarki. Gwiazda została miesiąc temu zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu i zwolniona po kilku godzinach, termin rozprawy wyznaczono na maj.

Problemy Britney Spears

44-letnia artystka trafiła w ręce policji 4 marca w Kalifornii. Przedstawiciel piosenkarki komentował wówczas dla CNN, że sytuacji "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Zapewnił też, że gwiazda podejmie właściwe działania i wyraził nadzieję, że będzie to "pierwszy krok w stronę długo oczekiwanej zmiany, która musi nastąpić w jej życiu". Media nie wskazują, do którego dokładnie ośrodka zgłosiła się teraz gwiazda, ani jaki jest konkretny plan leczenia.

Piosenkarka zyskała sławę pod koniec lat 90. i była powszechnie uważana za "Księżniczkę Popu". Jest autorką takich przebojów, jak "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More". W lutym bieżącego roku sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Przez 13 lat, aż do 2021 roku pozostawała pod kuratelą ojca, w ramach której kontrolował jej finanse i życie osobiste.

Britney Spears: nie zasłużyłam na to, co zrobiła mi moja rodzina

Redagował AM

Źródło: Variety, The Hollywood Reporter, People

Źródło zdjęcia głównego: JASON SZENES/PAP/EPA

Ewa Żebrowska
